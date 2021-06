Rehabilitan pozo de agua potable y electrificación en Colinas de Santa Fe

Autoridades del municipio de Veracruz entregaron la rehabilitación del pozo profundo de agua potable y anunciaron la continuidad de la mejora y conclusión de la infraestructura eléctrica para el fraccionamiento Colinas de Santa Fe.

La bomba de agua abastecerá de agua a cerca de 15 mil habitantes de la zona de Colinas de Colinas de Santa Fe y parte del fraccionamiento Costa Dorada.

En el sitio, el director de Obras Públicas de esta urbe, Luis Román Campa Pérez, informó que dicha rehabilitación consistió en la limpieza del área de tuberías y bombas, la excavación manual, se retiró el material afectado y se colocó tubería nueva al exterior del pozo, se introdujo una bomba sumergible de 60 hertz, con motor de ocho pulgadas, todo ello con una inversión de 498 mil 811.61 pesos, provenientes de recursos propios.

Se realiza una obra de más de 5 millones 200 mil pesos para rehabilitar y concluir la infraestructura eléctrica.

Por su parte, el presidente municipal porteño explicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocará un medidor para saber el consumo del pozo y se pague entre todos los vecinos, hasta que se llega a una regularización final.

Asimismo, reveló la existencia de un adeudo cercano a los 3 millones y medio de pesos de dicho fraccionamiento con la CFE, que de manera injusta se les cobraba a los vecinos cuando la empresa constructora era la que debía liquidarlo; por lo que el municipio entró en negociaciones con la paraestatal y, por parte del ayuntamiento se le pagaron 500 mil pesos y lo demás se lo cobrarán a la empresa Homex, por lo que, de esta manera los vecinos de Colinas de Santa Fe ya no tienen ningún adeudo.

Igualmente, anunció que se realiza una obra de más de 5 millones 200 mil pesos para rehabilitar y concluir la infraestructura eléctrica, de tal manera que se pueda dar respuesta al desabasto de luz que padecen y contribuir para agilizar la municipalización del fraccionamiento, hecho que podría ser una realidad en la siguiente administración municipal.

“Es una de las cosas que el fraccionador dejó a medias, eso permitirá, primero, que los vecinos que no tienen medidor, lo tengan, que se pueda tener buen servicio y, algo muy importante, que le podamos exigir a la CFE cuando no nos esté dando el servicio que corresponde y también, que solucionaremos uno de los problemas que no permiten la municipalización (…) Uno, la infraestructura eléctrica y dos, la infraestructura sanitaria”, concluyó.

