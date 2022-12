La inauguración de la primera etapa de rehabilitación de la fortaleza de San Juan de Ulúa aumentará el número de turistas en próximas fechas, destacó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.

El empresario hotelero, reconoció que la reactivación del turismo pospandemia fue complicada debido a la falta de sitios de recreación, como fue el caso de San Juan de Ulúa.

“La realidad es que todos los turistas que vienen a Veracruz y no solo por primera vez, a veces por segunda o por tercera, quieren visitar la fortaleza, quieren tomarse la fotografía, quieren conocerla, dar el tour por ahí. Entonces, el hecho de que estuvo cerrada en pandemia nos afectó definitivamente, porque el turismo quería ir y no podía y bueno lleva muchos años la fortaleza también; si bien no en un descuido, es un inmueble que está a la intemperie completamente, está en medio del mar y que por lo mismo necesita mantenimiento, necesita que se le invierta recursos y desde hace muchos años no pasaba, ahorita qué bueno que está pasando, es muy buena para el turista, es muy bueno para el veracruzano como tal porque es un ícono de nuestra ciudad” subrayó.

El presidente de COMETUR, consideró acertado que se otorgara la administración de la Fortaleza a la Secretaría de Marina (SEMAR), ya que ha demostrado que los inmuebles a su resguardo son bien administrados y tienen buen mantenimiento.

Rehabilitación de la fortaleza de San Juan de Ulúa aumentará el número de turistas: COMETUR

“Yo creo que San Juan de Ulúa no va a ser la excepción. Sí ya está en control de la Secretaría de Marina estoy seguro de que van a mantenerlo en muy buenas condiciones, porque es algo que los caracteriza en sus propias instalaciones y en las instalaciones que ellos controlan, siempre están impecables, siempre hay un buen trato hacia el visitante; nos ha tocado estar y siempre nos han tratado con mucha educación, condominio de todos los temas; el Museo Naval es un ejemplo de lo bien que se encuentra, del buen atractivo turístico que es”, puntualizó.

Con respecto a la nueva ruta marítima para llegar a San Juan de Ulúa, dijo que está sumará un atractivo más para los visitantes.

“Ahora que ya está, creo que va a ser un aliciente para ir San Juan de Ulúa y no solo verlo desde lejos, creo que va a ser mucho más fácil de llegar para el turista y va a complementar una experiencia que quieren vivir los turistas, que es atravesarse desde el Malecón a lo qué es San Juan de Ulúa”, culminó.

