Registro Civil continúa sin luz tras tormenta eléctrica  

El personal del Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja a marchas forzadas para reparar la falta de energía eléctrica en el Registro Civil de Veracruz puerto, misma que fue provocada por la tempestuosa tormenta del pasado domingo.

Desde el pasado lunes el recinto sede del Registro Civil en el municipio de Veracruz se quedó sin energía eléctrica, situación que afectó a empleados y ciudadanos, pues se retrasaron en sus labores y trámites cotidianos.

“No creo porque no nos dan permiso todo el tiempo (en el trabajo), así que, era el día de hoy o buscar otro día con permiso. Dos días y ya mañana sería otro, entonces, no tenemos otra oportunidad, hasta dentro de un mes o no sé”, mencionó el señor Domingo Camargo.

Te puede interesar:

El director del Registro Civil de Veracruz, Ricardo Toache Abreu mencionó que, por el momento solo están expidiendo actas de defunción, mientras que las actas de nacimiento y matrimonio tendrán que esperar hasta que se restablezca la luz.

El funcionario municipal explico qué, el reporte entregado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue, la explosión de un transformador, mismo que ya fue retirado y están en espera de colocar el nuevo.

Por: Alejandro Ávila

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ