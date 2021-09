Registran un 40% de incorporaciones al Consejo Gastronómico Veracruzano

Pese a crisis económica generada por la pandemia de covid-19, el Consejo Gastronómico Veracruzano sigue trabajando en la incorporación de más restaurantes a fin de que estos disfruten de los beneficios de estar agremiados, señaló el Chef Ricardo Suárez, delegado del Concejo Gastronómico Veracruzano en Boca del Río.

Al respecto, explicó que actualmente se encuentran al 40% de incorporaciones de diversas ciudades que están interesándose con la capacitación, asesorías, aplicación de protocolos sanitarios, entre otros, que les permitirán operar de la manera adecuada.

“Estamos invitando a la gente a que se agremie, esta parte es importante porque recibe muchos beneficios también. Este consejo siempre nos ha apoyado y te podría decir que estamos a un 40% de algunos municipios que hemos trabajado como la ciudad de Xalapa, el mismo puerto de Veracruz, en Naranjos, en la zona norte del estado, en San Rafael, Acajete, en Coatepec, en donde obviamente las personas quieran participar con el consejo”

Sin precisar cifras, reconoció que sí ha habido cierre de plazas laborales, debido a que las bajas ventas del sector no son suficientes para mantener sus nóminas con normalidad.

Por este motivo, consideró que se requiere un apoyo urgente por parte de los tres órdenes de gobierno para garantizar la permanencia de los negocios, pues decir número dista mucho de la realidad que enfrentan cotidianamente con restaurantes vacíos.

“La iniciativa privada se da a la tarea de hacer el esfuerzo de hacer estos pagos mensualmente llamados nómina, pero sí nos pega muchísimo el que no haya ventas, el que no podamos tener una libertad de horario, el que no tengamos una libertad de generar ese ambiente en los restaurantes, hoteles, en todo tipo de servicio turístico”.

Por otro lado, el chef Ricardo Suárez reconoció que sí hubo restaurantes afectados por el paso del huracán Grace al norte del estado de Veracruz, aunque a la fecha, el Consejo Gastronómico Veracruzano está enfocado en brindarles el apoyo para que puedan salir a adelante.

“No sabríamos decirle con exactitud, pero sí hubo varios cierres porque les pegó muy fuerte la parte del huracán y, al mismo tiempo, estamos tratando de apoyarlos para que estos vuelvan a resurgir”, concluyó.

