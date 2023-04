El regidor sexto de Morena, Sebastián Cano Rodríguez, denunció hostigamiento por parte de algunos elementos del Ayuntamiento de Veracruz, cuando intentó ingresar a la sesión de cabildo el pasado viernes 31 de marzo.

A través de un video que publicó en sus redes sociales se muestra a personas “grabando” el momento en que el regidor quiso ingresar a las instalaciones, así como a un grupo de mujeres manifestándose, que interferían la entrada con sus carteles, cubriendo los rostros del equipo de seguridad.

“Se me impidió el acceso por la fuerza, sin razón alguna, y de manera ilegal, el mismo día que en Cabildo se me retirarían las comisiones que presidía, buscando que no pudiera defenderme y ni siquiera intervenir ante esta medida arbitraria”, escribió en el post que acompaña al video.

Regidor Sebastián Cano denuncia acoso

Hay que recordar que el pasado viernes, el cabildo se sometió a votación, y por mayoría, le habrían retirado a Cano Rodríguez, las comisiones edilicias que presidía siendo; la comisión de la Niñez y la Familia, así como la comisión de Carnaval.

Comisiones que fueron designadas a la regiduría séptima, encabezada por Dolores Hernández Sarmiento, y a la regiduría cuarta, liderada por Luis Enrique Beltrán. Cabe señalar que el regidor de Morena es señalado de abuso y acoso.

Según la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, 16 mujeres han denunciado ser víctimas del regidor, de las cuales al menos dos habrían presentado su denuncia ante la Fiscalía del estado.

