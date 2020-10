Reformas electorales en Veracruz no deben causar retroceso.

En las reformas electorales que ha implementado Veracruz no debe darse un retroceso a la democracia de la entidad. Ya que es el estado con el cuarto padrón más grande en el país, y debe demostrar que quiere seguir a la vanguardia en este renglón. Sobre todo para el 2021 cuando viene una de las elecciones más importantes que va a experimentar el país, planteó Fredy Marcos Valor, asesor político-electoral.

De marcada militancia en la izquierda en Veracruz, ya que fue durante 8 años representante del PRD ante el Organismo Público Local Electoral (Ople), Marcos Valor ve hoy las cosas “desde las gradas” de la política.

El licenciado Alberto Villarello Ahued, Gerente General de EL DICTAMEN, recibió la vista de Fredy Marcos Valor, asesor político-electoral. Quien durante 8 años fue representante del PRD ante el Organismo Público Local Electoral (Ople). Foto: Manuel Pérez.

En su vista a EL DICTAMEN, en plática con el Licenciado Alberto Villarello Ahued, Gerente General, Fredy Marcos. Reiteró que en materia de reforma electoral Veracruz no debe quedar en rezago. Por ello expresó su expectativa porque la reforma de revocación de mandato sea adecuada a más tardar en junio del próximo año. De lo contrario se estaría dando una mala señal desde Veracruz.

Además mencionó que la Reforma Electoral es una reforma constitucional que abarca dos aspectos legales y una meramente electoral. Sostuvo que Veracruz no adecúa aún en su marco jurídico local la revocación de mandato de gobernador. Y se tiene hasta junio del 2021 para poder legislar y que Veracruz homologue su marco legal a esa reforma constitucional.

Apuntó que el artículo 116 constitucional es muy claro al decir que los estados van a legislar en materia de revocación de mandato. Y que no podrá tardar un gobernador en el cargo de seis años sino mediante una revocación de mandato.

“Esa es una de las banderas del Presidente Andrés Manuel López Obrador que va aplicar durante su mandato. Por lo que se esperaría que el gobierno de Veracruz (Cuitláhuac García Jiménez) pueda integrarse a esa reforma en junio del próximo año. De lo contrario sería una mala señal, porque sino pasa esto por términos de temporalidad. No estaríamos en condiciones de tener una revocación de mandato del gobierno actual sino hasta el siguiente”, explicó.

Comentó que otras reformas, estas de tipo legal, tienen que ver con la reducción de las prerrogativas de partidos políticos que son entes de interés público, y en donde la Ley de Partidos en el Estado no toca las prerrogativas de partidos políticos estatales, concretamente de los 4 nuevos, las cuales no fueron reducidas, pero sí las de los partidos nacionales

Propuso que los partidos cuenten con un presupuesto igual, ya que si se pide equidad en la contienda, no la hay. Citó otro de los aspectos considerados retrocesos en la reforma electoral, que tiene que ver con la desaparición de los Consejos Municipales Electorales. Situación que causará dificultades la concentración de paquetes electorales en la elección del 2021 en municipios serranos y alejados.

La consideró una reforma desatinada, y si bien el argumento fue ahorrar y que no resulte tan cara la democracia. No se tomó en cuenta que los Consejos Municipales son la columna vertebral que no solo sirve para recibir paquetes, sino también tiene una labor de vigilancia.

Fredy Marcos Valor reiteró que la reforma electoral en Veracruz no debe quedar en rezago, ya que el reto es ponerse a vanguardia ante la elección que viene. Considerada la antesala de la elección por la Presidencia de la República.

