Reforma Energética hará a México autosuficiente en generación de energías limpias

Luego de que el Senado de la República aprobara fast track en lo general y en lo particular la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ahora pasa al ejecutivo para los efectos constitucionales, Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático, aseguró que dicha medida hará a México un país autosuficiente, en la generación de energías limpias.

México está plantando un árbol para darse sombra y no vivir a la sombra de otros

“Lo que está haciendo ahorita López Obrador es que le está apostando al combustóleo, está siendo autosuficiente, está plantando un árbol para darse sombra y no vivir a la sombra de otros, no depender de Estados Unidos, entonces lo veo como un vaso, como lo quieras ver, medio lleno o medio vacío, si lo vamos a ver medio lleno, es un beneficio porque se quiere hacer autosuficiente para no depender de otros, y viéndolo medio vacío, el combustóleo es muy tóxico, y entonces nos afectaría en nuestro entorno natural, agudizando la contaminación”, comentó.

Agregó: “Yo lo veo medio lleno, porque se vuelve autosuficiente y no volverá a sufrir los apagones que se han registrado, que son pérdidas de miles y millones de pesos”.

Explicó que en un futuro cercano, el gobierno federal le estará apostando a las energías limpias, porque en la actualidad, las empresas privadas son las que tienen el monopolio de las mismas, como las hidráulica, eólica y los paneles solares, que cubren un 35 por ciento de la energías que se utilizan.

Detalló que estás empresas privadas desde hace muchos años no pagaban lo justo en el traslado de la energía. “Esto va dirigido hacia esas empresas, que obviamente no pagaban ni siquiera mantenimiento, la CFE si pagaba mantenimiento y estas empresas aun así le pedían un subsidio de mil millones de pesos, si estaban ganando”, comentó.

Ahora las grandes empresas comerciales deberán pagar lo justo en luz, al igual que las pequeñas empresas y la población.

“Por eso las tienditas de las equinas tronaban porque las grandes empresas hacían un contrato con esas empresas amañadas, que vienen con una descendencia de la época de Calderón, y esas empresas privadas se volvieron accionistas varios funcionarios de gobierno pasados”, comentó.

Por ello, la aprobación de la Ley Energética no será algo tan negativo para el país, porque en un corto plazo será autosuficiente en la generación de energía, y se descarta una afectación de los usuarios.

Citó que desde el pasado 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se ha registrado un constante incremento en la tarifa de la energía eléctrica de manera anual e incluso por mes.

Destacó que como aspecto negativo no se estipuló un ente regulador, que otorgue una veracidad entre el usuario doméstico y la CFE.

“Seguimos en la deriva y una compañía que no tenga un ente regulador, es un contrato mal hecho, al no existir una dependencia que nos de veracidad, quién de los dos tiene la razón y aunque tú te quejes a Profeco, sales bailando porque nada más hacen un convenio y arreglo entre ambas partes, porque nadie tiene la veracidad, si me están haciendo el cobro correcto, si mi medidor está bien”, comentó.

En concreto, México será autosuficiente en materia de generación de energía eléctrica y no se afectará al usuario, sino a las empresas privadas que gozaron por años de las redes a un precio miserable y ahora tendrán que pagar lo justo, si quieren seguir vendiendo energía en el país.

