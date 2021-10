Recuerdan 53 años del encendido del pebetero olímpico en Veracruz

La flama olímpica se encendió en el pebetero olímpico que entonces se ubicada en el estadio Luis “El Pirata” de la Fuente el 7 de octubre de 1968

Antorchistas veracruzanos de los Juegos Olímpicos de México 1968 se congregaron este miércoles para en la Unidad Deportiva Fernando Pazos Sosa para recordar este hecho histórico que tuvo efecto en el puerto de Veracruz un 6 de octubre de 1968.

En el sitio, el antorchista Omar David Ortiz Valiente recordó que la flama se encendió en el pebetero que entonces se ubicada en el estadio Luis “El Pirata” de la Fuente y el día 7 de octubre se reanudó el recorrido con rumbo a la Ciudad de México.

En esta fecha conmemorativa participaron alrededor de 100 portadores de la llama, entre personas de este puerto y las que se unieron con destino a Xalapa, en donde entraron otros relevos y sus escoltas.

“Ahí corrimos unos por carretera, otros por la ciudad y fueron seleccionando (…) aquí dejaron a los mejores atletas que habían desarrollado sus marcas y tenían cierto o mucho prestigio y les dieron como honor el correr en la ciudad (…) Tuve el honor de correr aquí en Veracruz como escolta, acompañando al compañero Gustavo Piña y como antorcha, me tocó llegar a Puente Nacional y ahí le entregué a otro compañero”.

Mencionó que debido a la pandemia de Covid-19 no se contemplan eventos masivos para recordar este hecho histórico y deportivo, incluso, resaltó que su presencia en ese acto protocolario fue también para recordar a los compañeros que pasaron a mejor vida, pero que vivirán en el corazón de México.

“El año pasado, en el mes de septiembre, falleció el compañero Alfredo Alevosi, quien fue un gran velocista, un corredor, y el motivo de esta reunión es para hacerle un pequeño homenaje a él y a los que ya se han ido anteriormente (…) Son como 10. Unos ya fallecieron hace 10 años, 15 años, por diferentes enfermedades”, dijo en entrevista.

Mencionó que no acudieron todos a este acto a fin de no generar aglomeraciones, mantener la sana distancia y no exponerse a contagios por SARS-COV-2.

Por su parte, lamentó que, a estas alturas haya poca motivación para la formación de atletas y poca participación de la niñez y la juventud en actividades deportivas, tales como: el atletismo y otras prácticas, con el paso de los años, por tal motivo, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que se incentive el deporte en las nuevas generaciones.

Recordó que este país obtuvo nueve medallas en los juegos Olímpicos de 1968, pero dejaron de promover estas prácticas deportivas.

De igual forma, exhorto a los padres a darles una motivación a sus hijas e hijos a que hagan deporte, ya que están permitiendo que gasten su tiempo ocupando equipos celulares, tabletas o computadoras, lo cual, les afecta y les enfermedades.

“Que se implemente el deporte nuevamente porque esos atletas de hoy, pueden llegar a ser atletas olímpicos con el tiempo. Si no se hace eso desde niños, si no se impulsa el deporte, México no va a progresar, va a ser un “segundón” siempre”, concluyó.

