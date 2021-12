La reducción del 50 por ciento al financiamiento de partidos políticos aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso local permitirá destinar mayores recursos a rubros como obra social, salud, educación y seguridad, aseguró explicó el diputado local por el distrito XIV, Fernando Arteaga Aponte, quien agregó que dicho recorte se hará efectiva a partir del 1 de enero del 2022.

No obstante, expuso que no tan sólo se debería recortar este recurso a los partidos políticos sino a las representaciones plurinominales en la legislatura del estado, tal como lo ha cuestionado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“El recurso que se va a disminuir va a servir para obras sociales, para atención del sector salud, para educación y seguridad, entonces, yo lo veo muy bien, es más, yo les quitaría todo el dinero a los partidos políticos y reduciría los diputados plurinominales porque no tendrían porque no tiene por qué llegó un diputado plurinominal porque el pueblo no votó por ellos, pero bueno, reformaremos también la constitución y la ley electoral porque no hay por qué tener diputados plurinominales”, dijo en entrevista.

Recordó que este recorte presupuestal se aprobó este viernes pasado con 32 votos a favor por parte de su bancada, del PT, y PVEM y, 14 en contra, de parte de algunos integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano y han sido las y los legisladores plurinominales los principales oponentes a esta disposición.

“Hoy que se les reduce el 50% no deben andar llorando ni gritando, porque al final, los que han estado levantando la voz son diputados plurinominales, donde el pueblo no decidió por ellos, sino los partidos”.

Recorte de presupuesto a partidos políticos servirá a otros rubros: diputado

Manifestó que la propuesta de aminorar la cantidad de diputados plurinominales de los congresos deberá emanar del jefe del ejecutivo nacional y decidir el Congreso de la Unión.

Arteaga Aponte confió en que esta aprobación no se revierta toda vez que ese recurso se necesita para sectores prioritarios de la sociedad.

Finalmente, comentó que quienes quieran candidatearse deberán trabajar para conseguir recursos y lograr un proyecto que les permita atraer la simpatía ciudadana para ganar una contienda, sin estar ocupando dinero que les pertenece a las y los veracruzanos, por lo que la bancada de Morena defenderá es logro.

