Reconocen trayectoria de 2 mil docentes veracruzanos

Que la pandemia de Covid-19 no sea un pretexto para que las y los docentes no lleguen a sus aulas pese a las adversidades, pidió el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, en el marco de la entrega de las medallas “Maestro Altamirano” y “Carlos A. Carrillo” al magisterio veracruzano con trayectoria de 30 y 40 años de servicio.

Durante el acto celebrado en el World Trade Center (WTC) en Boca del Río, el ejecutivo estatal reconoció los esfuerzos de este sector en el confinamiento derivado de la pandemia por coronavirus y, al mismo tiempo, expresó su preocupación por aquellas infancias de sitios de alta marginación, quienes se han visto afectados en sus clases debido a que algunos docentes no han retomado sus clases de manera presencial.

Por este motivo, hizo un llamado al magisterio para que deje de lado los pretextos relacionados con la actual contingencia sanitaria y los conminó a que continúen con su compromiso a favor de la educación.

Recordó que el ilustre escritor mexicano, Manuel Ignacio Altamirano, vivió una etapa difícil al ser combatiente en la guerra de Reforma y aliado del ex presidente Benito Juárez y, ese ejemplo, debe motivar a las y los docentes para sacar a adelante a sus educandos, sin importar la adversidad que se afronte.

“Aún en estas circunstancias tan complicadas y difíciles, no abandonaron a sus estudiantes, a la noble labor de ser maestro y, con eso también, mandamos un mensaje: aquellos maestros, maestras, de todos los niveles que pudieran poner como pretexto la pandemia para desatender nuestra gran obligación de sacar adelante a la niñez.

“Me preocupa que el niño más marginado, los jóvenes que aspiran salir adelante a través de la educación vean que algunos maestros no llegan a sus clases, no llegan a sus aulas, pretextando la pandemia. Eso no puede ser posible, no puede ser posible que el maestro veracruzano con grandes ejemplos de docencia como el profesor Carlos A. Carrillo. No podemos pretextar nada en la directriz de esta gran y noble labor que hace el maestro que es atender a sus estudiantes y sacarlos adelante. No podemos ignorar la trascendencia de los grandes docentes y pedagogos de Veracruz y tenemos que honrar sus nombres ante toda adversidad dando clases a nuestra niñez”.

Con ello, el mandatario veracruzano invitó a las y los maestros a que retomen el camino de las clases presenciales y que contribuyan con el gobierno en este esfuerzo por frenar la pandemia, dado que Veracruz fue una de las primeras entidades en vacunar al magisterio antes que otros sectores, además, sus salarios no se han visto detenidos y por ello insistió en que se retome la educación presencial.

Por ello, García Jiménez, externó que, para su gobierno siempre ha sido importante no pasar desapercibido este acto.

“El docente fue privilegiado durante la pandemia, no perdió su trabajo, por lo tanto, sí nos corresponde un compromiso social, de sacar adelante el rezago educativo que hubiera causado la pandemia”, afirmó el jefe del ejecutivo estatal.

Este miércoles, el gobierno del estado y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) reconocieron a 2 mil 359 docentes de nivel Primaria, Secundaria y Educación Física con 30 y 40 años de servicio magisterial, con motivo del día del maestro 2021, el cual, se habría postergado debido a la pandemia por covid-19.

Reconocen trayectoria de 2 mil docentes veracruzanos

En acto se celebró en el World Trade Center (WTC) de Boca del Río, en donde también estuvo presente el secretario de Educación en el estado de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, además de la oficial mayor de la SEV, Ariadna Selene Aguilar Amaya; la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar; el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba; el subsecretario de Desarrollo Educativo, Moisés Pérez Domínguez; el coordinador de Delegaciones Regionales, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos; así como la titular de Planeación, Evaluación y Control Educativo, Mayra Libia Tinoco Reyes.

