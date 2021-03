Recomiendan hacer ejercicio para no desesperarse por el confinamiento

El profesor de educación física Isidro Domínguez recomendó a los padres el ejercicio para no desesperarse durante el confinamiento por la pandemia

El estrés, la ansiedad, aburrimiento y otros sentimientos adversos generados por el encierro causado por la pandemia por Covid-19 no deben rebasarnos y desesperarnos, pidió el profesor de educación física de nivel preescolar Isidro Domínguez Camacho, luego del anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de una alta posibilidad de retornar a clases presenciales antes de que concluya el actual ciclo escolar pese a Veracruz no llega al semáforo epidemiológico color verde.

El especialista advierte a los padres para que mantengan activos a sus hijos al menos 60 minutos al día.

En este sentido, dijo que es necesario orientar este sentir hacia acciones positivas y que beneficien a todas las partes, es decir, tanto a padres de familia, maestros, pero sobre todo a las y los alumnos y una buena alternativa es la actividad física.

“Hay que apoyar a los niños, que no se desesperen. Sabemos que son tiempos difíciles, pero apoyándonos podemos salir adelante, con mucha comunicación, siendo empáticos, los docentes con los padres y alumnos y no afectarlos en sus calificaciones, y al regreso, realizar valoraciones para checar sus aprendizajes”.

Agregó que por el momento no es conveniente, pues las medidas que se toman las y los pequeños son más difícil de aplicarse, puesto que a ellos le gusta jugar, tocarse, por su edad, se abrazan y no podrá haber un control, aunque se les pida, por lo que habría que dedicar mucho tiempo de la clase para cuidar que los cubrebocas que no anden rodando o intercambiándolos con las y los compañeritos.

Considera arriesgado que los niños regresen a las aulas

“Pienso que es apresurado ya que, si un niño se contagia, cerrarían la escuela y la verdad para que arriesgar o experimentar sobre el niño, pienso que deberíamos regresar cuando el niño y todo el plantel esté libre de contagio, puesto que la vacuna no da inmunidad, aunque estemos vacunados podemos contagiarnos y un brote en una escuela es peligroso y muy viral”.

Explicó que entienden que este mismo confinamiento ha traído, entre otras cosas, el sobrepeso, situación que no sólo está preocupando a las autoridades sanitarias, sino a las mismas familias, debido a que involucra a una gran cantidad de infantes por la inactividad en casa, por ello algunos docentes están insistiendo en la necesidad de no dejar de lado este tema, pues a casi un año de confinamiento, considerando que este comenzó el 23 de marzo de 2020 con el arranque de la Jornada Nacional de Sana Distancia, los resultados podrían ser considerables.

Un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física con los menores

En este sentido, el profesor Isidro Domínguez recomendó realizar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física con los menores de edad dentro de sus domicilios, divididos a lo largo del día en sesiones más cortas de 30 minuto o 20 minutos, con ejercicios de resistencia y aeróbicos, de baja intensidad, ya que se está trabajando en casa.

Para el caso de bebés de 0 a 3 años aconsejó sentarlos y estirar sus piernitas en forma de “v”, estimular el gateo, subir y/o bajar un mueble.

“Los bebés necesitan rodar, arrastrarse por el suelo o la cama y gatear. Mejor hacerlo con música y ponerles retos como alcanzar un peluche o una pelota. Cuando ya caminan con ayuda o solos, les podemos preparar circuitos motores divertidos con pequeños obstáculos y les ayudamos para que así exploren el entorno. Cuando ya pueden saltar, aumentamos la dificultad de los obstáculos, por ejemplo, en el pasillo de casa”, explicó el experto.

Recomiendan hacer ejercicio para no desesperarse por el confinamiento

En pequeños de 3 a 6 años sugirió actividades como saltar en el mismo sitio con ambos pies, correr en distintas direcciones, con cambios de sentido cuando para la música o a la orden de una palmada; también bailar melodías de su agrado con pañuelos, buscar corriendo un objeto del color que se les pide, lanzar y recibir pelotas, imitar animales, dejarles material para que exploren y jueguen libremente, y de esta manera, hacerlo muy divertido.

Por su parte, para los menores de entre 6 y 12 años ya se pueden incorporar ejercicios de resistencia aeróbica, ejercicios continuos y con poca carga, bailar, actividades de equilibrio, giros, saltos y sentadillas, así como estiramientos y relajación.

Finalmente, Domínguez Camacho indicó que es importante que mamá y papá estén involucrados en estas tareas de esfuerzo físico, aunado a una alimentación balanceada, pues de esta manera estarán garantizando el adecuado estado de salud de sus niñas y niños.

