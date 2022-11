Realizó IMSS Veracruz Norte taller de Entornos Laborales Seguros y Saludables

• El objetivo del curso fue dar a conocer la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA).

• Asistieron 37 personas de 21 empresas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte realizó un taller de inducción a la estrategia “Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA)” a petición y solicitud de las empresas participantes en ella, en el marco del “Diplomado en Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial 2022”, el cual fue celebrado en el aula de alto desempeño dentro del Hospital General de Zona (HGZ) No. 71, ubicado dentro del puerto de Veracruz.

Dentro de dicho taller, se expusieron temas como: presentación de ELSSA; ¿Qué es la estrategia ELSSA?; Beneficios e incentivos ELSSA; Líneas de acción ELSSA; Taller de cómo adherirse a ELSSA y, además, Dudas y comentarios, explicó el coordinador auxiliar de Seguridad en el Trabajo, Manuel Alberto González Bravo.

Asimismo, Manuel Alberto explicó que ELSSA es un programa voluntario con enfoque tripartito, diseñado por y para las empresas y organizaciones obreras que busca implementar acciones y estrategias orientadas a mejorar la salud y el bienestar de las personas trabajadoras.

Para adherirse a la estrategia ELSSA, los interesados deben ingresar a https://elssa.imss.gob.mx, si la empresa ya estaba registrada en nuevanormalidad.gob.mx, pueden acceder con el usuario y contraseña que tenía.

En caso de que la empresa sea nueva en la plataforma, se debe generar un usuario y contraseña, registrar el nombre del responsable de la cuenta, teléfono y correo electrónico de contacto de la empresa. Posteriormente pueden aceptar la carta de adhesión, lo que les dará acceso a todos los recursos del programa, incluyendo los listados para la autoevaluación.

En el evento participaron 37 personas de 21 empresas las zonas de Veracruz, Cardel y Xalapa, en las cuales se encuentran: Abastecedora de Víveres (AVI), S. A de C. V.; Grupo BIMBO; Cadena Comercial OXXO, S. A. de C. V.; Colegio Villa Rica; Comercializadora de Lácteos y Derivados, S. A. de C. V.; Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa.

Además: Consorcio RZ HNS; Tiendas COPPEL; Corporación Integral de Comercio Exterior; Desarrollos Urbanos ROGRA; Empresa Consultora CIRSE AyCE; FMC Techologies de México, S. A de C. V.; Gas del Atlántico; Grupo Embotellador GEPP (Pesico); Hutchison Ports ICAVE; Ingenio Modelo; NUVOIL, S. A. de C. V.; Procesos y Empacados de Veracruz; Productora Mexicana de Arroz, S. A. P. I. de C. V.; Schlumberger y Tubos de Acero de México Tenaris Tamsa.

Para más información los interesados se pueden comunicar al Centro de Atención Telefónica al teléfono 800 95 30 129, en horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, sábado y domingo de 8:00 a 14:00 horas o ingresar a la página http://www.imss.gob.mx/elssa.

