Realizó Coparmex Veracruz, homenaje póstumo a Antonio Chedraui Mafud

El Centro Empresarial de Veracruz adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), llevó a cabo su desayuno mensual de socios, en el que rindió un homenaje póstumo al filántropo veracruzano Tony Chedraui Mafud y recibió al senador del Grupo Plural, Germán Martínez en los “Diálogos Coparmex”.

En la ceremonia, Marilú y Antonio Chedraui Bolado, recibieron de manos del ex presidente del centro empresarial Francisco Ávila Camberos, del vicepresidente Ignacio Reyna y del actual presidente, Manuel Liaño Carrera, un reconocimiento a la labor, calidad empresarial y humana que distinguió a Tony Chedraui durante su vida.

En su intervención, Reyna Carrera destacó que una de las mas grandes enseñanzas que dejó Tony Chedraui fue el amor por la familia; mientras que Ávila Camberos subrayó la gran calidad humana que distinguió a Chedraui Mafud “una persona de la posición de Tony, como empresarios exitoso, siempre tenía tiempo para sus amigos, siempre tenía tiempo para preocuparse de los demás (…) siempre estaba preocupado por su comunidad”.

En su mensaje Antonio Chedraui Bolado, agradeció las muestras de cariño hacia su padre, un hombre cuya mayor virtud era su fe. Un hombre que vivió la vida con pasión, que no desperdició ni un segundo, que le enseñó a trabajar, a disfrutar la vida y a amar y cuidar de su familia, de la empresa y a contribuir al bienestar de la sociedad.

“Don Antonio, con su partida, deja un gran vacío en nuestros corazones, que sólo es posible llenar con miles de recuerdos y anécdotas vividas. Mi padre ya no está entre nosotros, pero la mejor manera de honrar su obra y su legado es seguir trabajando con pasión y seguir acrecentando la gran familia que nos deja y continuar su labor en beneficio de los demás”, concluyó.

Por su parte, Manuel Liaño Carrera sostuvo que en “momentos que requieren la mejor versión de nosotros” es importante recordar y reconocer la vida de personas que inspiran e inciden como lo fue y sigue siendo la vida y obra de don Tony, porque el éxito es fuente de éxito.

En su participación en los “Diálogos Coparmex”, el Senador del Grupo Plural, Germán Martínez se pronunció porque en México se viva una democracia del tener y el saber, en la que exista un mayor acceso a la salud y a educación de calidad.

Llamó a los veracruzanos a seguir trabajando por el país, pues la entidad tiene un peso muy importante en la historia de la construcción de la República, además de un gran capital político en la actualidad que haría posible un verdadero cambio en la nación.

Además de la ponencia, Coparmex Veracruz dio la bienvenida a sus nuevos socios: Proveedora Integral AYS S.A de C.V., DG Seguros y Fianzas; Solutions & Bussines y Capacitación Agua y Fuego S.A. de C.V.

El desayuno mensual de socios del mes de marzo estuvo patrocinado por Grupo Pazos -XEU, Juliette Floristería, Grupo Imagen, Grupo Sorom, TR Global, INEC, Raiger, Berna, Levsa, CPMI, Ford Gemma, Maja Consulting, Rodolfo Reus, Grupo Renabi, Universidad Jean Piaget y Drive.

El próximo encuentro empresarial del sindicato patronal se llevará cabo el 26 de abril con la participación del ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y el ex consejero del instituto, Ciro Murayama, quienes presentarán el libro “La democracia no se toca”.

