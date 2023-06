En el marco de la conmemoración de los 88 años de creación de Alcohólicos Anónimos (AA) la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC, integrante de los servicios mundiales, realizará en Veracruz su 57 Reunión Anual “2023 año de la lectura, estudio de nuestro texto básico”.

En conferencia de prensa integrantes del Área Veracruz 5 de esta central subrayaron que la reunión se desarrollará en un hotel del Bulevar Ávila Camacho el 18 de junio en la ciudad de Veracruz, en el marco de su XIX Asamblea Informativa.

Recordaron que en 1935, en Akron, Ohio, Estados Unidos, dos hombres desahuciados por la medicina y la religión por su problema de alcoholismo, Bill W, un corredor de bolsa, y el doctor Bob S. se encontraron y crearon el programa que hoy se aplica, tras comprender que el alcoholismo es una enfermedad de la mente, de las emociones y del cuerpo.

Por ello en conmemoración a ese hecho, la Central Mexicana de Servicios Generales de AA realizará su 57 Reunión Anual el domingo 18 de junio, en donde habrá pláticas, conferencias, testimonios, para ayudar a hombres, mujeres y jóvenes que tengan problemas con su manera de beber, a enfrentar esta enfermedad.

“Para aquellas personas que no han podido salir del alcoholismo, estamos aquí para ayudarles a salir de las tinieblas”, subrayaron.

Realizará alcohólicos anónimos en Veracruz su 57 reunión anual

Hoy, dijeron, AA está en 180 países transmitiendo el mensaje, preocupados porque éste llegue a quien tiene problemas con su manera de beber.

Expusieron que en las décadas de los 80 y 90, llegaban a la agrupación personas de 50 a 60 años de edad con problemas de adicción al alcohol, “hoy hemos visto que llegan jóvenes de 16, 17 años de edad con problemas de alcoholismo muy severos”, lamentaron.

Puntualizaron que ofrecen sus experiencias de los 12 pasos para la recuperación, 12 tradiciones para la unidad y el fortalecimiento de los miembros y 12 conceptos para la transmisión del mensaje.

“En la práctica de los 36 principios, el alcohólico va detectando primero que tiene problemas con su forma de beber y va aceptando que él no puede hacer contacto con aquello que tenga alcohol. Aquí todo es sugerido, nuestros grupos de hora y media no encierran, no piden dinero ni despensa, el único requisito es que se tenga el sincero deseo de dejar de beber”, explicaron.

