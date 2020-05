Realizan “Payatón” para recolectar víveres.-Debido a que desde hace dos meses y medio, no tienen trabajo, un grupo de payasos de la conurbación Veracruz-Boca del Río, están realizando el llamado “Payatón”, con la finalidad de recaudar víveres o dinero en efectivo.

“Esto es para apoyar a los compañeros que no tenemos trabajo, desde hace más de dos meses y medio, estamos sin actividad, no hay fiestas infantiles y no hay plazas públicas, porque se debe de guardar la sana distancia”, comentó.

Destacó que han recibido apoyos por parte del departamento de desarrollo social de Veracruz y Boca del Río, sin embargo, los donativos ya se acabaron y sus familias necesitan comer.

Elías Crisanto, más conocido como el payaso Farolito, aseguró que comúnmente un payaso logra ganar 120 pesos diarios, y durante la contingencia sanitaria por el covid-19, únicamente está logrando recaudar 60 pesos.

“Ahorita vamos a buscar el apoyo del pueblo y si está respondiendo muy bien”, comentó.

Destacó que existen alrededor de 120 payasos que laboran en la conurbación, aunque en este “Payatón”, únicamente están participando 18.

Explicó que incluso tienen compañeros que están hospitalizados, por otras causas, no por covid-19.

Durante este fin de semana se realizó la recolección de víveres, misma que tuvo una buena respuesta.

Concluyó que la posibilidad de que las actividades normales se restablezcan hasta el próximo mes de septiembre, desalienta aún más a este sector, que no tiene otra manera de ganarse la vida.

Cabe hacer mención que el “Payatón”, estuvo ubicado en la avenida Cuauhtémoc, esquina Hernán Cortés de esta ciudad.

