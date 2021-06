Realizan marcha “Por las que ya no están” para pedir alto a los feminicidios

Preocupadas por la ola de feminicidios y violencia de género en Veracruz, mujeres y algunos hombres realizaron este viernes, una marcha denominada “Por las que ya no están” para pedir que se detenga la violencia feminicida en el estado.

Preocupadas por los recientes feminicidios Montserrat Bendimes e Itzel Dayana, avanzaron desde el monumento a los Niños Héroes hasta la plaza de la Soberanía donde se encuentra la antimonumenta, símbolo que refiere a que Veracruz sigue ocupando el segundo lugar a escala nacional en registro de feminicidios.

Esto según el reporte de Información sobre Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este movimiento, además, pretende exigir a las autoridades que las denuncias no queden impunes.

En esta marcha, la joven Mónica de los Ángeles Palacios López quien encabezó el movimiento expuso que este es un clamo desesperado para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno pongan un alto a la violencia hacia las mujeres, pues no es posible que diariamente el machismo y las agresiones cobren la vida de una mexicana.

Se refirió a los casos de Montse Bendimes e Itzel Dayana que han consternado a la sociedad y que ya no pueden seguir ocurriendo, por lo que, los responsables deben detenerse y pagar penalidades más severas.

“Lamentablemente en Veracruz ha habido muchos feminicidios, el más reciente fue de Itzel quien tiene la misma edad que yo y eso me impactó y me motivo a salir a la calle para pedir justicia por ella. El caso de Montse, también es muy cercano a mí, por mi hermano, entonces no podemos quedarnos calladas, estamos marchando por las que ya no están, para que no se les olvide a las autoridades”, aseveró durante la marcha.

Aún con las condiciones climáticas con pronóstico de lluvia, el grupo de mujeres y hombres avanzó sobre un carril del bulevar Ávila Camacho, resguardadas por elementos de la dirección de Tránsito hasta arribar a la antimonumenta.

Al unísono, el grupo lanzó consignas contra el gobierno y responsables de justicia; también, con pancartas en manos exhortaron a la sociedad unirse a este llamado de justicia.

Para este sábado 12 de junio, grupos feministas convocaron para otra marcha, para pedir se aplique la ley en el caso de la joven Montserrat Bendimes Roldán, pues ya se cumple mes y medio de su feminicidio. Este movimiento se llevará a cabo por la tarde, partiendo desde la zona de Punta Azul hasta la plaza de la Soberanía.

