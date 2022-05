Realizan la segunda edición del Gran Mercadito “Unidas Somos Más Fuertes”

El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unánue Abascal y la presidenta del DIF municipal, Melina Rivera de Unánue, inauguraron la segunda edición del Gran Mercadito “Unidas Somos Más Fuertes”, en la plaza cívica Benito Juárez.

Durante el corte de listón, el presidente municipal, destacó la participación de más de 130 emprendedoras boqueñas que confiaron en este proyecto encabezado por el DIF municipal.

“Esto es un programa que como lo dije en la ocasión anterior, Meli venía planeando desde hace mucho tiempo; me consta el esfuerzo y el interés en el que, desde hace muchísimos meses, ha venido trabajando con ustedes y la verdad me sorprende ver que en esta segunda edición del mercadito ‘Unidas Somos Más Fuertes’, ya veo más del doble de participantes y me da mucho gusto que esto esté dando más frutos”.

Señaló que gracias a la gran respuesta que ha tenido el programa ‘Unidas Somos Más Fuertes’, el Gran Mercadito se estará llevando a cabo de manera mensual, para reactivar la economía del primer cuadro de la ciudad y en beneficio de las emprendedoras boqueñas.

“Esto es muy importante porque en primer lugar se rehabilita el movimiento, se revitaliza la vida de la cabecera municipal”.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, destacó el esfuerzo de las mujeres boqueñas, que pese a las adversidades derivadas de la pandemia, han logrado salir adelante gracias a sus proyectos de emprendimiento.

“Desde el DIF municipal, hemos puesto todo nuestro corazón y toda nuestra entrega para que cada una de ustedes pueda estar aquí este día y pueda tener un espacio mes a mes para poder vender sus productos; sabemos que son parte fundamental en sus casas y en el sustento de los hogares”.

Las emprendedoras boqueñas estarán comercializando sus productos y servicios, durante este sábado y domingo en horario de 6 de la tarde a 10 de la noche.

