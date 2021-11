Realizan el 6° Foro Internacional “Retos y Desafíos del Cambio Climático” en Boca del Río

-Naciones requieren implementar acciones de adaptación y mitigación advierte INECC

Se llevó a cabo en Boca del Río el 6º Foro Internacional “Retos y Desafíos del Cambio Climático” en el que se ofrecieron siete ponencias enfocadas a sensibilizar a la población sobre el impacto que este fenómeno está causando en el planeta.

En este marco, la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), reconoció que el cambio climático es un fenómeno de raíces socioeconómicas; ya que se ha conducido con base a cómo se manejan los recursos naturales y afortunadamente en los últimos tiempos se ha convertido más en una política ciudadana, en la que hay mayor participación de jóvenes.

Asimismo, resaltó que, en la actualidad, la comunidad científica mundial manifestó en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, del que México forma parte, que todas las expresiones de eventos extremos y mutaciones vistas no se hubieran mostrado en esa magnitud y frecuencia si no se tuviera como contexto un cambio en el clima.

Añadió que en estos momentos lo que se requiere es una gran voluntad política, una ciudadanización de la política climática y que cada quien retome su responsabilidad; dado que el impacto no será homogéneo. Sin embargo, este sí afectará todos los rincones del mundo y que las naciones menos preparadas serán las que sentirán mayormente sus consecuencias.

“Es un fenómeno esencialmente de raíces socioeconómicas porque tiene que ver con la forma en que hemos decidido desarrollarnos, con la forma con que utilizamos la energía, producimos, consumimos, cómo manejamos los residuos y lo que podemos hacer en ese sentido, es una cuestión de cambios” dijo en el uso de la voz.

Martínez Arroyo aclaró que el cambio climático no solamente significa un cambio en la temperatura sino representa el desacoplamiento de muchos equilibrios naturales que, algunos de los cuales, ya no se podrán detener. Por ello, tanto para México como el resto del mundo, sobre todo para nuestros países de América Latina, una prioridad es la adaptación y que esta sea enfocada desde lo local; desde las universidades, a fin de que las políticas que se implementen estén basadas en el conocimiento.

“La adaptación al cambio climático que es vista no como una resignación sino como un reconocimiento de que hay procesos que ya no vamos a poder parar, aunque detuviéramos todas las emisiones ahora. Tenemos que pararlas por supuesto porque es nuestra obligación moral y no hay otra forma de frenar el cambio climático; pero al mismo tiempo tenemos que hacer muchas actividades de adaptación”, aseveró la funcionaria federal.

De la misma manera, directora general del INECC reconoció que aún hay mucho por aprender, investigar y trabajar para determinar cuáles serán las acciones más efectivas de mitigación y adaptación del cambio climático, sin que ello se perciba como algo catastrófico sino como un gran reto que amenaza la especie, pero con armas del conocimiento, de la voluntad y la ética.

El evento fue organizado por el Centro de Estudios Superiores de Veracruz (CESUVER) bajo la coordinación del Ing. Armando Notario Iparrea, rector de la institución, quien resaltó que la humanidad no ha cesado al covid-19 ni a otros retos del planeta; por lo que urgió a actuar para revertir los efectos del cambio climático.

En esta jornada se ofrecieron diversas ponencias magistrales como: Contexto del Reciclaje en México y cómo tomar acción, a cargo de la ingeniera Laura Alejandra Valdés Garduño; Economía Circular ante la Crisis Climática a cargo del doctor Gonzalo Ortega Pineda; Protección de Ecosistemas Costeros y Desarrollo Humano a cargo del doctor José Ramón Sanabria; Influencia del Cambio Climático en los eventos naturales extremos y su repercusión en centros costeros a cargo del doctor Miguel Ángel Sánchez Celada; Integración de Planes de Educación a las Instituciones Educativas a cargo del doctor Álvaro René Donoso Sereño; Enfrentando los Riesgos Climáticos a través de los Mercados de Carbono a cargo de la ingeniera Valeria Enciso Coaña; Cambio Climático Global: Retos y Desafíos de la gestión integrada del Agua en el Caribe a cargo del doctor Gilberto Javier Cabrera Trimiño.

