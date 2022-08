Realiza IMSS tamiz para la detección oportuna de Hepatitis C

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte lleva a cabo la Décima Jornada de Continuidad de los Servicios, bajo el lema «Con el águila bien puesta”, realizando en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, tamizajes para la detección oportuna y canalización a tratamiento del virus de la hepatitis C.

Rafael Aguirre Cardoza, gastroenterólogo del HGZ No. 11, comentó ‘‘el hepatitis C se ha denominado como el enemigo silencioso, debido a que no presenta síntomas, por ello es importante realizarse de manera periódica estudios de tamizaje para determinar que no se cuenta con la enfermedad’’.

Durante la décima jornada se realizaron 50 pruebas para la detección oportuna de la hepatitis C, con el objetivo de brindar atención y tratamiento oportuno a los derechohabientes que resulten positivos a la enfermedad.

Asimismo, Aguirre Cardoza mencionó ‘‘el instituto cuenta con el personal capacitado para realizar pruebas de detección a través de pruebas rápidas o de laboratorio para otorgar a nuestra derechohabiencia atención con calidad’’.

