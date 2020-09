Reafirma MRD manifestación frente a CFE este lunes 28 de septiembre

La mayoría de los veracruzanos continúa exigiendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que deje de ser una empresa manejada por funcionarios ineficientes que la llevaron al quebranto. También exigen que se detenga en forma tajante los cobros excesivos, los ajustes injustos, cortes y apagones constantes y que -en cambio- proporcione un servicio de calidad como el que merecen los consumidores; expresó Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático (MRD).

En el preámbulo de la manifestación que el lunes 28 de septiembre a las 10:00 realizarán las diversas organizaciones civiles que integran el MRD, frente a las oficinas divisionales de la CFE en la avenida Díaz Mirón; Moncayo Parra subrayó que la ciudadanía desea que la Comisión quite a las empresas privadas el beneficio de pagar el porteo (uso de las redes de CFE o cableado de traslado de energía) a un precio miserable, lo cual afecta a la misma empresa del estado, pero más aun a los usuarios que son quienes al final pagan los platos rotos.

El problema con CFE

“También estamos en apoyo de quitar a todos los funcionarios parásitos incrustrados por años, quienes han participado en el quebranto de la paraestatal por su mala administración y corrupción en todos los sentidos. Y que, debido a lo anterior, propiciaron legalizar a las empresas privadas con la Reforma Energética de Peña Nieto”, anotó.

Expresó que los usuarios han sido ultrajados durante décadas con abusos en cobros de recibos con altos costos, ajustes inhumanos incluso cuando no existían ni las viviendas que ahora cobran, con el lema: “o pagas o te corto”.

Sostuvo que funcionarios de Comisión Federal cobraban multas por “diablitos” que no existían, o eran puestos por ellos mismos. “De manera que si no te arreglabas al momento te documentaban por no prestarte a la tranza y obtenías un ajuste injusto”.

Consideró que hoy en día, a casi dos años de la llegada de la 4T, la CFE es “la misma burra pero disfrazada” esperando lo prometido: el cambio a una vida digna, desterrando la corrupción. “Por lo cual no podemos esperar más, porque entonces el cambio lo veremos pero en el más allá”.

Exigió un freno a los delincuentes de cuello blanco de la Comisión de Electricidad con sus ajustes injustos, los altos recibos locos, los cortes a los hogares en donde hay enfermos, así como a los centros de salud y hospitales públicos.

“Que nos den el servicio de calidad ya que lo cobran en oro, no apagones durante días completos y cambio de voltajes que echan a perder nuestros víveres o alimentos refrigerados. Y qué decir de las descomposturas en los aparatos electrónicos. Y nadie responde a esto”, lamentó.

Moncayo Parra reprochó la pésima atención en oficinas, en donde no resuelvan nada al cliente, por el contrario los tratan como a un perro. “Porque al perro le dices cállate o te pego y se calla, y al usuario le dicen paga o te corto”.

Te puede interesar:

Sin embargo, expuso, con frecuencia el usuario no tiene dinero y le cortan, pero si se reporta algo al 071 nunca contestan; ni siquiera en las oficinas pues las secretarias están ocupadas.

Comentó que, a pesar de la crisis económica que existe, con el desempleo y la pandemia del coronavirus que mata así como el alto índice de contagio; la CFE también mata al mostrarse insensible e inhumana atacando a los ciudadanos en forma despiadada, propiciando o fomentando aún más la pandemia, obligando a la gente a salir a las calles a buscar dinero para pagarle.

Consideró injusto que a los usuarios de Tabasco se le condonaron 25 años de deuda y les dan una tarifa de 1f, la más baja que existe. Y sin embargo se rehúsan a pagar.

“Mientras Tabasco solo produce problemas, Veracruz es productor de energía y distribuye al país. Tenemos intensos calores que rebasan con frecuencia los 40 grados, con el riesgo de la operación de Laguna Verde de una catástrofe, por muy segura que digan que es. Y en medio de todo eso solo recibimos una tarifa 1C, de las más altas que existen”, señaló.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.