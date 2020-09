“Puente patrio” podría repuntar ocupación turística en Veracruz. Agosto cerró con 20% de ocupación hotelera en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Luego de la caída del 3 por ciento en la ocupación hotelera, durante los meses de mayo y junio, el sector hotelero no descarta una ligera mejoría durante el próximo “puente patrio”, dijo el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz-Boca del Río, Sergio Lois Heredia.

Explicó que estarán muy pendientes durante este mes de septiembre, para verificar que se continúe registrando esta mejora gradual en la ocupación hotelera y para ellos se deben de realizar estrategia para seguir atrayendo al turismo y que a su vez los hoteles puedan seguir sobreviviendo sin tener que recurrir al despido de personal.

Esperan repunte en ocupación turística por fiesta patria

“Esperamos que l mejora gradual continúe y se base en la reactivación económica”, comentó.

Estimó que el sector hotelero no espera una gran afluencia de visitantes, durante el “puente patrio”.

“La realidad es que no estamos esperando una gran afluencia este puente, es complicado ahorita porque las personas que están viajando no están realizando reservaciones, están decidiendo viajar de último momento, y como saben que los hoteles están vacíos, no hacen sus reservaciones y podemos registran de último momento la afluencia”, comentó.

Te puede interesar:

Pandemia provoca caída “no determinada” de ocupación hotelera en la conurbación

Nueva normalidad en Veracruz; 8.5% de ocupación hotelera

Sin embargo, no se descarta que pueda haber un repunte de último momento, en la afluencia de turistas a la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Mientras tanto, el pasado mes de agosto cerró con 20% de ocupación hotelera en la conurbación Veracruz-Boca del Río, que representa una mejora gradual para el sector hotelero.

“De las perdidas sería complicado tener una estimación, lo cierto es que tenemos seis meses de pérdidas, eso es seguro, tuvimos una caída estrepitosa en el porcentaje de ocupación, llegamos a tener hasta un 3 por ciento de ocupación en lo que fue mayo y junio, en este momento ya observamos una mejora gradual, un cierre de agosto de prácticamente un 20 por ciento de ocupación”, concluyó.

Twitter @ElDictamen.