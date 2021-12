PT Veracruz considera inoportuno el recorte al presupuesto de partidos

Tras el reciente recorte del 50% a las prerrogativas a partidos políticos aprobado el pasado fin de semana por el Congreso de Veracruz, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el municipio de Veracruz, Carlos Díaz Villegas, consideró que esta propuesta fue inoportuna, toda vez que afectará la operatividad programada para el actual ejercicio de las diversas fuerzas políticas.

Aseguró que, aunque este recorte les afecta, no los frena para seguir trabajando en beneficio de las y los veracruzanos, por lo que tendrán que pensar en una reorganización y reajustes.

“No estamos de acuerdo en el tema porque nos pone en una situación complicada a los partidos, dado que tenemos nosotros ciertas actividades que van a atenuar en el plan que ya teníamos nosotros proyectado de trabajo con lo que son jóvenes, mujeres el próximo año y esto nos reduce también la operación. Que la gente esté tranquila y sepa que, de todos modos, va a vernos en las calles y va a vernos participar porque no es algo que nos frene, sí es algo que nos limita, pero no nos frena para seguir buscando el cambio en el puerto de Veracruz”.

Coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el municipio de Veracruz, Carlos Díaz Villegas.

Aunado a ello, los pone en una condición de desventaja en donde no hay piso parejo para el resto de las fuerzas políticas, es decir, el 30% del presupuesto para partidos se reparte de manera equitativa a todos y el 70% se distribuye con base a la votación.

Díaz Villegas reconoció que, ante este panorama se tendrían que reajustar muchas de las acciones programadas y, pese a ello, aclaró que el PT no está en contra de que se aminore este recurso a los partidos, sin embargo, está fuera de la ley hacer modificaciones, toda vez que se atraviesa por un proceso electoral, por lo que, no descartó a su partido recurra a acciones legales como consecuencia de esta ilegalidad.

Añadió que, incluso, el tema de la reducción al financiamiento de los partidos fue un acuerdo a escala nacional, en donde el planteamiento del PT fue de recortar hasta un 60% a los mismos, aunque lo que se solicitaba era que hubiera piso parejo para todas las banderas políticas.

“Lo curioso aquí es que hay una situación que no se debió haber dado de manera legal porque todavía los procesos legales aún no terminan. Ahorita los diputados locales tendrán que designar Consejos Municipales en varios municipios y el proceso no ha terminado, la ley dice que no debiera modificarse la normativa electoral hasta que termine el proceso. Se hizo y no dudo ni descarto la posibilidad de que nuestra institución política vaya a ejercer alguna acción legal dado el tema porque, además, es un acuerdo nacional por parte del PT”, afirmó el político veracruzano.

El coordinador municipal del Partido del Trabajo en el puerto también admitió que es buena idea el pretender destinar esos recursos para obra social, educación, salud, entre otros rubros de gran necesidad social, pero no es oportuno ni acorde con la ley.

Carlos Díaz explicó que ellos ejercen una política responsable y programada en los niveles: municipal, estatal y federal a través de los distintos comités con los cuales se rigen y por un plan de acciones anuales conjuntas, por lo cual, sí afectaría en su programación y metas internas, sin embargo, seguirán trabajando en beneficio de la población.

“Este asunto de la reducción de las prerrogativas nos afecta como partido, pero que la ciudadanía sepa que no vamos a dejar de trabajar, que vamos a estar en contacto con ella, siempre hemos estado apoyando a la 4T y sí queremos y creemos que es necesario un cambio, aquí, por ejemplo, en el municipio de Veracruz, nos urge un cambio, es indiscutible que nos urge cambiar nuestra política porque no ha dado resultados en el puerto de Veracruz”, finalizó.

