Psicología UV emite polémico pronunciamiento por caso de profesor misógino 

La facultad de Psicología de la UV emitió un confuso y polémico pronunciamiento, tras darse a conocer el caso de un profesor Raúl C., que realizó comentarios revictimizantes para quienes han sufrido casos de agresión o abuso sexual.



El comunicado firmado por la directora de la facultad, no da certeza sobre las medidas que emprenderán contra los profesores que imparten clases desde los prejuicios y no desde bases teóricas. O qué estrategias desarrollan para que sus estudiantes den atención psicológica a víctimas de violencia social.

Y no hay una palabra en referencia al caso especificado denunciado por la comunidad estudiantil.

El pronunciamiento publicado la tarde del miércoles 4 de mayo y firmado por Lizette Teresa Figueroa Vázquez en lugar de atender los reclamos de las estudiantes ofendidas por los dichos del profesor, se convirtió en un cantinfleo de conceptos que ya se interpreta como un intento por solapar la actuación del docente.

Más aún, hay estudiantes que advierten que el contenido del comunicado fue plagiado de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.



Antecedentes



Este martes circuló a través de redes sociales un vídeo, de menos de 30 segundos de duración, en donde se observa al docente Raúl C cuestionar a las víctimas de agresión sexual por no denunciar en su momento las agresiones o acoso sexuales:



“Sí, ese señor me violó hace 20 años. ¡Carajo! ¿20 años? ¡Ya olvídalo!, Déjalo pasar. Lo debiste haber dicho en su momento. Madura. Si estás viviendo todavía con ese resentimiento ´tas jodida mujer o estás jodiendo hombres. Estás mal tú. El otro ya ni se acordaba, suponiendo que fue verdad”, fueron las palabras del profesor.



El vídeo generó indignación entre usuarios de redes sociales, y esta tarde, estudiantes de la facultad de psicología presentaron formalmente una queja ante las autoridades de la facultad y la Unidad de Género de la UV, para que tomen medidas contra el profesor por sus comentarios machistas y misóginos.

