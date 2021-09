-Legislatura local también deberá dar seguimiento a la agenda pro LGBTIQ+

La coordinadora del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio en el estado de Veracruz e integrante del Colectivo Soy Humano, A.C., Jazz Bustamante Hernández, confió en que el próximo Congreso de Veracruz haga lo propio y trabaje a favor de la comunidad LGBTIQ+. Además de que aborde de manera efectiva en este tema; así como que dé seguimiento a la agenda en pro de los derechos de las personas. Esto abarca rubros en materia de discriminación, derechos civiles, de salud, seguridad y crímenes de odio, entre otros.

Lo anterior, luego de que el Congreso de Yucatán aprobara el pasado 26 de agosto, con 20 votos a favor y cinco en contra, una reforma al artículo 94 de su Constitución que permite el matrimonio igualitario; convirtiéndose en el estado número 22 en hacerlo en el país.

“La agenda sigue, la agenda está en el área laboral, en que se apliquen correctamente los peritajes en los crímenes de odio; en el que el cambio administrativo sea sin discriminación en las personas trans. Entonces, matrimonio igualitario sí, sin duda es un gran pendiente y ¿qué esperamos?, pues que la suban; sin embargo, aun cuando la vayan a aprobar, que así será, ya no les queda de otra. El pendiente sigue siendo que la discriminación se ha normalizado, la violencia se ha normalizado en todo el estado de Veracruz y el país. Nuestro desafío ya no será solamente seguir impulsando reformas legislativas; sino lograr, no solamente incidir en la política pública sino institucionalmente”, aseveró la entrevistada.

Por su parte, en el caso del estado de Veracruz, Bustamante Hernández consideró que el gran desafío que tienen todas las organizaciones defensoras de derechos humanos y, hablando en particular el tema de matrimonio, de crímenes de odio e identidad de género, es que las instituciones como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Secretaría de Salud y la Fiscalía, estén coordinadas con organismos autónomos, civiles, colectivos y la sociedad en general, para lograr que se aplique correctamente la ley.

“Y creo que este es un gran desafío que tenemos, el tener, más que mesas de trabajo; programas interinstitucionales donde la política pública tenga un seguimiento constante para su aplicabilidad”, afirmó la defensora.

Asimismo, consideró que esta normativa no se ha hecho efectiva en la entidad veracruzana debido a que ha habido un tratamiento inadecuado por parte de las y los congresistas; así como a la escasa participación de ONG en este tema. Por lo cual, la próxima legislatura deberá responder a este y muchos débitos más que tienen con las comunidades LGBTIQ+.

“Veracruz es un caso muy particular, han surgido estas resistencias debido al mal manejo por parte de las diputadas o diputados que han querido impulsar el matrimonio civil igualitario; pero también de que no ha habido una organización firme y una comunicación muy constante con las organizaciones civiles. Lo que ocurre en Veracruz es justo eso, que éramos muy pocas organizaciones quienes estábamos impulsando desde el Congreso del Estado la política pública, éramos dos o tres. Las demás se dedicaban a lo suyo (…) Veracruz ahora con esta nueva legislatura, pues tendrá que aprobarlo de alguna u otra manera, es uno de los máximos pendientes desde hace varios años”.

Finalmente, la activista aclaró que, no se debe pensar que, con la aprobación del dictamen del matrimonio igualitario ya están abarcados todos los derechos que se han demandado por años, pues aún hay muchos por los cuales trabajar.

