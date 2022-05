Protestan trabajadores de la SEV por la falta de aires acondicionados  

Trabajadores sindicalizados de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se manifestaron para denunciar la falta de aire acondicionado en el edificio que ocupan desde septiembre del 2019, lo cual calificaron como una violación a sus derechos humanos.

Ya que las horas de trabajo les resultan insoportables por las temperaturas elevadas que se registran en la zona costera central.



Los trabajadores colocaron pancartas en la entrada del edificio, que se ubica en la calle Camino Real, en la colonia Ylang Ylang de Boca del Río, para exigir a la delegada regional de la SEV, Diana Santiago Huesca, que climatice las instalaciones.



Los sindicalizados señalaron que la oficina de la delegada regional de la SEV, del administrador y otras tres áreas son las privilegiadas en todo el edificio, ya que gozan del aire acondicionado, lo cual no sucede con el resto del edificio.



En entrevista, Enrique Hurtado Mendoza, uno de los protestantes, aclaró que no se oponen a trabajar, sino que las condiciones laborales resultan pésimas en esta ola de calor.



“Ya no aguantamos las inclemencias del tiempo, el calor, siempre se nos prometió, se nos dijo que nos iba a ir bien, se nos dijo que hay esperanzas, pero esas esperanzas nunca llegaron, nosotros no nos negamos a trabajar, nosotros estamos en la mejor disposición por el bien de la educación, por los usuarios, lo que estamos solicitando es que climaticen las aulas”, subrayó.

Hurtado Mendoza refirió que Diana Santiago Huesca argumenta que el transformador no cuenta con la capacidad para que se habiliten los equipos de aire acondicionado en el edificio.



El entrevistado dijo que 150 trabajadores, entre sindicalizados y de confianza, sufren las inclemencias climatológicas debido a la falta de climatización en el edificio donde laboran ocho horas diarias.



“Han violado nuestros derechos porque nos tienen prácticamente abandonados, yo le hago una atenta invitación al secretario de Educación, Zenyazen Escobar, y al gobernador a que vengan a sudar un poquito, ya basta, ya estamos cansados”, remató.

