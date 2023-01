Protestan trabajadores de la SEV, piden cambio de empleada conflictiva

Encabezados por Jorge Manuel Larraisa Saquín, el secretario general de la Delegación D-34 de la Sección 32 del SNTE, los trabajadores administrativos de la Delegación Regional SEV Veracruz, realizan un plantón por tiempo indefinido, hasta que las autoridades estatales, hagan caso a su solicitud de cambio de centro de adscripción de una compañera de trabajo que es muy conflictiva y que incluso la acusan de estar obteniendo información de todo el personal, para luego difundirla en redes sociales.

El entrevistado aseguró que, por medio de la página de transparencia, esta persona ha obtenido la información de salarios y documentación personal, para divulgarla en medios de comunicación y en sus redes sociales personales.

“Esta persona ha estado acosando y ha estado causando injurias y la mera verdad, ya no se puede soportar esta situación, pedimos que le cambien su centro de adscripción, que se la lleven a otro lugar, que ya no esté ella aquí, ya no la queremos aquí”, comentó.

Agregó que “la inconformidad la tenemos por una persona que trabaja en esta área, en esta oficina, la cual tiene funciones administrativas como capturista en el área de inventarios y se ha dedicado aproximadamente en un año a estar obteniendo información de todo el personal, por medio de la página de transparencia y donde ha tenido la información de salarios, documentación personal y demás información que puede obtener de ahí; ella toda esa información la divulga en medios, en sus redes sociales y pues ya toda la base trabajadora está inconforme, ha creado un clima laboral muy feo del cual ya no se está de acuerdo que siga ella, se han girado oficios a la parte oficial, se les ha informado pero hasta ahorita no hemos tenido respuesta”.

Además, sus compañeros de trabajo están denunciando malos tratos, incluso en contra de su jefe de área.

El entrevistado se negó a dar el nombre de la persona señalada, debido a que deben ser las autoridades las que procedan al respecto.

Las quejas en su contra no han procedido, pues se piensa que es protegida por alguien con un mayor rango y por ello, no se ha procedido.

El mal ambiente laboral que existe por culpa de esta trabajadora, como asegura Jorge Manuel Larraisa Saquín, secretario general de la Delegación D-34 de la Sección 32 del SNTE, lo han tenido que soportar por más de un año.

Destacó que la manifestación permanecerá por tiempo indefinido, hasta que haya una respuesta por parte de las autoridades.

Concluyó que ya se tuvo un acercamiento con la coordinación de la SEV, sin embargo, se comprometieron a principios del mes de diciembre a que en tres semanas se tendría una respuesta, sin embargo, a la fecha no han cumplido.

