Protestan madres de familia por pésimas condiciones de escuela en El Vergel

Desde la mañana de este lunes, madres de familia de la escuela primaria “Artículo Tercero” de la ciudad de Veracruz mantienen tomadas las calles Flor de Cerezo y Rosinia del Infonavit El Vergel, en protesta a que sus hijas e hijos no pudieron ingresar al mencionado plantel en este anunciado inicio de clases debido a las pésimas condiciones en que se encuentran varias aulas de este inmueble y que representan un riesgo para sus hijas e hijos.

Durante la manifestación y bloqueo de calles La tesorera de la Sociedad de Padres de Familia de la mencionada escuela, Aracely Adriana Carte Rodón, afirmó que continuará la protesta hasta que las autoridades educativas las atiendan, pues pese a que este problema ya lo ha reportado la dirección de la escuela, nadie ha respondido a sus demandas.

La afectada explicó que el pasado mes de diciembre parte del techo de un aula superior se voló, generando filtración del agua de lluvia hacia algunos salones de la parte baja, afectándolos de manera importante, incluyendo a los sanitarios, lo cual, es un riesgo latente para la niñez de ese plantel.

Aseveró que, si las autoridades les hubieran atendido cuando se reportó por primera vez, no hubieran seguido creciendo los daños en el inmueble que, de por sí cuenta ya con poco más de 50 años de existencia, por lo que seguirán bloqueadas las calles.

“Nos estamos manifestando porque queremos que nos apoyen con nuestra escuela. La escuela con el norte que hubo el pasado 24 de diciembre pasado voló parte de los techos de lámina de la parte de arriba y con lluvias, con nortes. Ahorita ya las láminas regresaron a su lugar, pero no tenían techo y el salón se empezó a llenar de agua y empezó a afectar a los salones de abajo, entonces así no podemos regresar (..) Que nos apoyen, nosotros no tenemos recursos suficientes para componer esos techos (..) Estaremos aquí hasta que tengamos respuesta de parte de alguna autoridad”, dijo la quejosa.

Lamentó que a las escuelas afectadas por el paso del huracán “Grace” ya las estén atendiendo, mientras que ellos que tienen más tiempo con esas malas condiciones y pese a sus continuos oficios, sigan sin tomarlos en cuenta.

Por su parte, el director de dicha institución educativa, Sergio Francisco Vázquez Rodríguez, informó que desde que sucedió este hecho se dio parte a las autoridades de Espacios Educativos el 12 de enero pasado, también con la titular de la delegación regional de la SEV, quien incluso asistió y al mismo secretario Zenyazen Escobar en torno a esta problemática y únicamente le notificaron que no hay presupuesto y que desconocen si lo habrá para el siguiente año.

“Desde enero tienen conocimiento de la situación. En mayo con la repartición de los kits de limpieza que dieron a las escuelas, se lo dije personalmente al secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, le di conocimiento de la escuela y la respuesta es que no hay presupuesto, que el presupuesto de este año ya se ejerció, que me espere hasta el año que viene y eso, si entra en presupuesto del año que viene”.

Por lo tanto, continuarán en línea y el personal docente seguirá asistiendo a esta escuela para dar sus clases y atendiendo a las madres y padres.

Finalmente, lamentó que tuviera que tomar esta decisión de no permitir el acceso a padres de familia y a sus niños, pero actualmente la escuela representa un peligro para la niñez que asiste a esta institución educativa.

