Protestan jubilados y pensionados contra propuestas a la ley de pensiones

Este sábado, con pancartas en mano, un grupo de jubilados y pensionados bloquearon la calle Mario Molina a la altura de la avenida Independencia en el centro histórico de la ciudad de Veracruz para denunciar la “proletarización” que pretende hacer el gobierno federal morenista y del Partido del trabajo (PT) con las modificaciones que a la Ley de Pensiones que presuntamente buscaría eliminar sus aguinaldos, aminorar sus pensiones y otros apoyos para el sector.

Alrededor de hora, jubilados y pensionados recriminaron en contra de las modificaciones que el partido Morena promueve y que estaría afectando los logros de este segmento poblacional.

Montado sobre una camioneta de sonido, el presidente del consejo de jubilados y pensionados de Veracruz Asociación Civil, Rodolfo Suárez Castellanos, advirtió que, mediante movilizaciones como esta, defenderán su sistema, asesorando a las y los compañeros en torno a la Reforma al Sistema Pensionario, pues el gobierno pretende “proletarizarlo”.

“Compañeros, esta es una soberana burleta. Este proyecto de Morena, compañeros, no tiene madre (sic) la verdad (..) Esa reforma implica en pocas palabras la proletarización de los pensionados del IPE ¿Cómo van a precarizar a los trabajadores?”.

“Pues les van a cobrar una cuota baja, el gobierno va a pagar una cuota baja por lo tanto va a resultar una pensión baja, pero además el gran problema de este proyecto de Morena es que propone que la atención médica de medicinas y laboratorios, préstamos personales, ayuda para funeral no la paguen”.

“Es decir, cada quien tiene que contratarla como pueda, el concepto de aguinaldo desaparece, estamos muy preocupados, no podemos aceptar ese proyecto de ley en esos términos”, expuso en el uso de la voz.

Mencionó que la propuesta morenista tiene muchas ambigüedades, pues, por ejemplo, en las afores, la que más cobra por administrar los fondos es del 1% y hay quienes cobran el 0.8%, pero el proyecto propuesto por esta administración federal es que los gastos de administración de cada modelo no deberán superar el 2%.

Te puede interesar:

“Están cobrando el uno y ahora me dicen que no podrán pasarse del dos; automáticamente me están diciendo: te vamos a fregar con el 2%, oigan, pues ¿qué creen que somos pend$#%?, discúlpenme, pero enoja”, aseveró con micrófono en mano.

Igualmente, Suárez Castellanos destacó que, aunque admiten que el sistema pensionario atraviesa por una crisis, pero que los trabajadores no son los culpables de ello.

Por lo que, no deben de pagar por los malos manejos que han cometido las autoridades responsables, es decir, los gobernadores de cada estado, como los de Veracruz.

No obstante, exigió que el sistema de pensión se mantenga solidario para que los jóvenes sigan cooperando para los adultos y que nadie tenga su propia cuenta individual, porque la nueva ley quiere quedarse con el dinero de las y los trabajadores.

En este movimiento participaron poco más de 60 jubilados y pensionados para exigir respeto a sus derechos.

Algunas de las lonas exponían: “Repudiamos proyectos de Ley del PT y Morena que imponen cuentas individuales nacionales y que destruyen al IPE ¡Aumentar fortalezas y enfrentar debilidades es la solución! ¡No a la UMA! ¡Respeto a la Ley del IPE!”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.