Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron una manifestación a las afueras de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la ciudad de Veracruz, para demandar el pago de sus prestaciones laborales.

Protestan jubilados del IMSS a las afueras del SAT Veracruz

Además realizan un bloqueo de las calles de Rayón, esquina 16 de septiembre, exigiendo una audiencia con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Alejandro Ramírez, coordinador y enlace nacional del comité UNCIMSS Nuevo Veracruz, explicó que están exigiendo el pago correspondiente a la cesantía y vejez. Este dinero se encuentra depositado en las afores y que desde el 2015 no se los han entregado.

“Un dinero que ahorramos de manera quincenal cuando estuvimos activos, en el 2015 llega la orden que no, no los entreguen porque supuestamente de ahí nos pagan nuestra pensión, pero quiero puntualizar que somos jubilados no pensionados. Nos vamos jubilados por años de servicio por contrato colectivo. Un contrato colectivo privado. Nosotros no cotizamos como los compañeros del régimen ordinario que se van pensionado por edad y porque cotizan semanas para una pensión”, comentó.

Explicó que son 2 mil jubilados a nivel local, que están siendo afectados con esta situación, ya que el SAT se niega a entregar 23 mil millones de pesos, que se encuentran en la subcuenta de vivienda de las Afores, de 80 mil jubilados en el país.

En el lugar advirtieron que seguirán movilizándose hasta que les entreguen el dinero de cesantía y vejez.

