Protestan en contra de que federación asuma control de pago de nómina de maestros 

El magisterio veracruzano que integra el Sindicato Integrador Alternativo de los Trabajadores de la Educación en México (Siatem), se pronunció en contra de que la federación asuma el control de la nómina de educación de los estados, dijo su secretario general Alejandro Cucurachi Durán.

El entrevistado aseguró que supuestamente se realizará esta medida para liberar a las entidades de una presión de gasto y dando certeza al pago de los sueldos de maestras, maestros y personal administrativo, pero las repercusiones serán negativas para el gremio.

“La fortuna de nuestra organización sindical es decirle no a la federalización de la nómina, no solamente por la falta de información sino por los riesgos que conlleva, tenemos compañeros que hoy en día y escuelas que están sin cubrirse interinatos de gravidez y por enfermedades generales, en el estado los interinatos se pagan hasta de 9 días y en la federación tenemos compañeros que de verdad están sufriendo porque sus alumnos no están siendo atendidos, están en cama enfermos y están preocupados porque sus alumnos no están siendo atendidos y es lo que no queremos que suceda en el estado”, comentó.

El entrevistado dijo que a nivel estatal se están cubriendo todas las incapacidades médicas y eso se puede perder, porque ahora quien va a pagar es la federación.

Citó como ejemplo que la única manera que tienen los docentes homologados de subir su sueldo, es mediante las recategorizaciones y desgraciadamente con la federalización de la nómina, eso ya no se podrá lograr.

Por ello, piden que los sindicatos mayoritarios estatales como el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV) y el Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (Sutsem), que se sumen a la lucha en beneficio del magisterio.

Te puede interesar:

“Es por eso que no solo le decimos que no a la federalización, sino que le exigimos a los sindicatos mayoritarios estatales, como son SNTE, Setse, Democrático, Sutsem, que se sumen a la lucha, que ya basta de estar agachados a que vengan y nos hagan una, dos y tres veces, cuando federalizaron la nómina de ustedes compañeros federales, como nos ha ido, les suspenden el salario y para reactivarlo tardamos hasta un año y año y medio, eso queremos también para los estatales y se va a volver más complejo porque va a ingresar un mundo de compañeros a la nómina otra vez federalizada, federalizar es regresar al antiguo régimen presidencialista, donde todo el dinero lo ocupaba y lo gastaba la federación”, comentó.

Destacó que, si alcanza el dinero que llega a los estados para pagarles a los maestros, porque está presupuestado, lo único que tiene que hacer el gobernador es ubicarlo en el rubro que le corresponde que es el educativo.

“No desviarlo, no es para restaurantes, no es para yates, casas, motocicletas, es para educación, claro que alcanza y no tenemos que pedirle a la federación”, concluyó.

Al momento se tiene información que el estado de Veracruz no está incluido en este paquete de federalización de la nómina de maestros, sin embargo, será algo inevitable, es decir, todos los estados tendrán que ingresar a la federalización de la nómina y será un proceso pausado, a través de un decreto aprobado por el congreso.

Por ello se realizó una protesta pacífica en el zócalo de la ciudad, este mismo jueves.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ