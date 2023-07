Una protesta pacífica realizaron padres de familia, por el cierre inesperado de la Estancia de Bienestar Infantil del ISSSTE, ubicada en la avenida Ruiz Cortines del municipio de Boca del Río.

La molestia de los padres de familia es porque el aviso se les hizo vía telefónica el pasado viernes, argumentando que las instalaciones requieren de un mantenimiento mayor.

El cierre es por tiempo indefinido y esto afecta a muchas familias, debido a que tanto la mamá como el papá tienen la necesidad de trabajar y no tienen donde dejar a sus hijos.

Merle Alcocer, una de las madres afectadas con este cierre, aseguró que hasta este lunes, no les han entregado un documento oficial o un comunicado por parte de las autoridades correspondientes, donde se notifica del cierre y las causas.

Protestan en Boca del Río, por cierre de Estancia de Bienestar Infantil del ISSSTE

“Es lo que nosotros estamos solicitando para poder iniciar los trámites de subrogado, porque se habla que podría ser de 5 a 6 meses, en lo que nosotros necesitamos obviamente el servicio para dejar a nuestros hijos, ya que todas somos trabajadores y derechohabientes del ISSSTE”, comentó.

Destacó que, a los padres, no se les ha dado otra opción por parte de los responsables de dicha Estancia de Bienestar Infantil del ISSSTE, únicamente que les enviarán actividades para trabajar vía remota con los alumnos, lo cual es muy ilógico porque ya no están en pandemia y no hay quien atienda a los pequeños en casa.

“Yo tengo que seguir trabajando, ya no estoy trabajando desde casa, no podría ponerle actividades a mi niño, no puedo llevarlo al trabajo tampoco”, comentó.

La molestia es que toda la información se está haciendo por la vía telefónica y no existe una formalidad.

Dicha estancia recibe niñas y niños desde los siete meses de edad, hasta los seis meses, es decir, otorgaba la atención a lactantes, maternal y preescolar.

Protestan en Boca del Río, por cierre de Estancia de Bienestar Infantil del ISSSTE/ Foto: Manuel Pérez

