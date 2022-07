Trabajadores en activo y jubilados de Teléfonos de México (Telmex), realizaron una protesta en el zócalo de Veracruz, para pedir el apoyo de las autoridades municipales y estatales, ante el incumplimiento de la empresa en cubrir las vacantes y no otorgar las prestaciones por ley a los trabajadores de nuevo ingreso.

Carlos Alberto Salamanca Candelario, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en la Sección 5 de Veracruz, dijo que “la empresa dice que no hay viabilidad y que no hay condiciones para seguir manteniendo la cantidad de jubilados que tenemos alrededor de 35 mil a nivel nacional, somos 22 mil trabajadores activos y la empresa pretende que esta prestación ya no es viable para seguirla manteniendo y lo más grave, pese a que está en el contrato colectivo del trabajo y se pretende que las nuevas generaciones que ingresen ya no tengan estas prestaciones”.

Protestan empleados de Telmex en el Zócalo de Veracruz

Destacó, que dicha protesta se realiza previo a los dos emplazamientos a huelga que se tienen previstos para el próximo 21 de julio.

Detalló, que el sindicato mostró interés por negociar con la empresa, la revisión del contrato colectivo de trabajo 2022-2024, donde se aceptó el pago de un salario diferenciado, para aquellos trabajadores que solo percibían mil 122 pesos diarios, con un aumento del 4.5 por ciento.

Lamentaron que existan trabajadores que están ganando una miseria realizando las mismas actividades que los trabajadores que si cuentan con sus prestaciones de ley, gracias a la presencia de empresas outsourcing.

Dicha protesta se está realizando a nivel nacional en los estados de Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Cabe destacar, que los telefonistas están unidos para defender su fuente de empleo, así como los derechos de los jubilados.

Foto: Javier Tello

