Protestan contra Telmex por mal servicio de Internet; afecta clases en línea

Ya suman 15 días que la señora Sandra Hernández Reyes no cuenta con el servicio de internet en su casa, pese a no tener ningún adeudo.

Por ello, participó en un protesta a las afueras de las instalaciones de TELMEX, ubicadas en la calle Victoria de esta ciudad, ante las graves problemáticas por fallas en el servicio de Internet. Estas se suman a las múltiples denuncias que usuarios han hecho vía redes sociales, en medio de la contingencia de COVID-19 y de las clases a distancia.

Hernández Reyes, es usuaria de Telmex afectada por esta situación, dijo que esta es una problemática para su familia; esto pues todos los miembros de su familia depended del servicio de internet para tomar y dar clases en línea.

Los testimonios

“Tengo 15 días sin atención por vía Telmex Infinitum y bueno tengo tres hijos en secundaria, bachillerato y secundaria. Convoqué a toda la población, pero hay mucha indiferencia. Creo que en esta época de pandemia los niños no deben de quedarse sin internet, ni los maestros; es una situación bastante difícil, porque los maestros no entienden y las faltas son injustificadas por el internet. En la calle en la que vivo no entra otra compañía que sea Telmex. El día de hoy la directora me está esperando, porque por faltas obviamente son 15 o 10 días; me están dando de baja a mis hijos y vine a externar este problema vía redes, llamadas telefónicas y me bloquearon”, comentó.

Destacó no ser la única persona con esta problemática, sin embargo, no protestan por el mal servicio.

“Mi servicio está pagado, siempre hemos tratado de pagar a tiempo y ellos nunca hacen caso. Hoy a la siete de la mañana se presentó un técnico que iba a hacer la reparación y dijo ‘usted dañó la caja de su casa’ y la caja está bien; se fue a ver el sistema y la caja donde se conectan todas. Tengo fotos, tengo pruebas y las grabé; alguien de ellos hace quince días, desconectó mi línea y mi internet, para conectar otro y hacer un espacio para conectar otra línea”, comentó.

Destacó que incluso ha sufrido amenazas para que retire sus quejas contra Telmex que ha realizado a través de sus redes sociales.

La señora Sandra, tiene su domicilio en el fraccionamiento Siglo XXI.

Por su parte, Juan Manuel Mendieta García aseguró que durante seis años, contó con el servicio de Telmex; además le cargaron, sin su autorización, un teléfono celular tipo iPhone, elevando su recibo de 2 mil 800 a 12 mil 700 pesos.

“Es un teléfono que yo no solicité y levanté la denuncia y ahí aparecía que el teléfono había sido entregado en otro domicilio que no era el mío; Telmex no ha respondido y me siguen requiriendo el pago”, comentó.

La denuncia fue presentado ante Profeco y hasta la fecha no se ha resuelto nada a favor del usuario afectado.

