Prohíben fumar a clientes en restaurantes de los Portales y Centro Histórico de Veracruz

Restaurantes-bar de los Portales y del Centro Histórico de Veracruz prohíben fumar a sus clientes en las terrazas y en mesas instaladas en espacios abiertos, como consecuencia de la Ley Antitabaco que entró en vigor el 15 de enero pasado.

Gerentes de establecimientos colocaron avisos en áreas visibles para sus clientes: “En este establecimiento está estrictamente prohibido fumar en todo el bar y terraza. Atte. Gerencia”, “Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en lugares de servicio de alimentos o bebidas”.

Incluso, los meseros recomiendan a los clientes que eviten fumar cuando intentan encender un cigarrillo, lo cual genera ciertas molestias.

Óscar León López, quien tiene 19 años como mesero de uno de los restaurantes-bar de los Portales, dijo que hay clientes que desconocen que la Ley Antitabaco entró en vigor y se molestan porque se les prohíbe fumar incluso en espacios abiertos.

“Definitivamente sí va a impactar porque es muy injusto para los clientes que están acostumbrados a venir aquí al área o a la zona de Los Portales, que es abierto y que tengamos que decirles ‘ya no pueden fumar su cigarro en esta zona’, que es abierto y se tengan que parar, yo pienso que sí va a haber una trascendencia negativa en los comensales que dejen de venir”, agregó.

León López consideró que las prohibiciones contempladas en la Ley Antitabaco, podrían generar que los clientes dejen de visitar la zona de los Portales de la ciudad de Veracruz.

No obstante, el entrevistado indicó que se tiene que acatar esa ley para evitarse sanciones por parte de las autoridades sanitarias.

“Aquí no han venido las autoridades como tal a decirnos ‘aquí en esta zona no se puede’, pero nosotros acatando esa ley que acaba de salir tenemos que hacerla valer, en ese sentido para no tener una circunstancia adversa para la administración”, remató.

