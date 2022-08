Profesionales marítimos y portuarios se reúnen con María Alcalde  

En busca de la libertad sindical en la Industria del Transporte Marítimo, especialmente en la Sonda de Campeche, la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios, sostuvo un encuentro con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Al respecto, el secretario general de la Orden, capitán de Altura Alfredo Antonio Rodríguez Fritz, señaló que le expuso a la funcionaria la enorme problemática generada por los contratos se protección patronal y la consecuente falta de libertad sindical en la industria del transporte marítimo, particularmente en la Sonda de Campeche.

Subrayó que a la reunión con la titular de la STyPS, llevó también la representación del presidente de la International Organization of Master Mates and Pilots (MM&P) Don Marcus.

Reconoció la labor de la Secretaría del Trabajo por la correcta implementación de los cambios a la Ley Federal del Trabajo, para acabar con el cáncer que significan los contratos colectivos de protección patronal.

Indicó que la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios, Similares y Conexos, ha impulsado una lucha por sindicalizar a los trabajadores de esta industria, lo que ha permitido casi triplicar la cantidad de afiliados, quienes también han visto mejora de sus condiciones laborales, con la obtención de incrementos salariales de hasta 30 por ciento en contratos, y mejores tiempos de descanso.

Rodríguez Fritz destacó la solicitud planteada a la Secretaría del Trabajo para utilizar el Software SIRVOLAB, en la legitimación de sus contratos colectivos por medio de votación electrónica, con el argumento de que la Orden es una organización eminentemente democrática, con una historia y origen que se remonta a más de un siglo.

Hizo énfasis en la cruzada para organizar a los trabajadores de la industria del transporte marítimo y del Offshore en todas las categorías y especialidades.

Expuso que miles de trabajadores marítimos y del Offshore, por no tener la protección de un contrato colectivo real, aun son contratados por empresas de outsourcing, las cuales les niegan sus prestaciones anuales, ya que se las pagan mensualmente para no generar antigüedad, cuando en realidad deberían ganarlas adicionalmente, además carecen de estabilidad laboral porque no saben si seguirán laborando en el próximo embarque. “Esos contratos de protección constituyen un fraude de la relación laboral”.

