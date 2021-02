Profepa sin inspectores para atender el rescate de la fauna silvestre en Veracruz

Pese a que la dirección de Medio Ambiente y Protección Animal no está facultada para realizar el rescate, traslado, reubicación y atención de la fauna silvestre, en los últimos años se han disparado este tipo de atenciones debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no cuenta con inspectores en la región de Veracruz.

José Ángel Capetillo Victoriano, titular de la dirección de Medio Ambiente y Protección Animal, pidió reformar la ley, debido a que existen muchas contradicciones en el actuar de las autoridades de la Profepa.

Destacó que la semana pasada, se realizó el rescate de un nopo, más conocido como zopilote o buitre, además de cocodrilos, que son especies que le compete a la Profepa.

Explicó que la dirección de Medio Ambiente y Protección Animal participa en este tipo de rescates, con la finalidad de ser coherentes con la protección y bienestar animal.

Recordó que también realizan el rescate de tlacuaches, el último caso que se atendió fue en las inmediaciones del fraccionamiento Laguna Real, donde existe mucho la presencia de esa especie, por su cercanía con áreas naturales protegidas como son la Laguna Olmeca y Tembladeras.

“Te puedo hablar de la última semana, rescatamos un nopo, un cocodrilo y un tlacuache, el domingo, el tlacuache está siendo tratado médicamente de una herida, al parecer fue atropellado y se le está dando una medicación, al interior del parque zoológico, para que una vez que se encuentre acto para poder ser liberado, se haga en un lugar específico y eso si la liberación la tendrá que hacer la Profepa o nos indiquen de manera escrita, donde puede ser liberados”, comentó.

Agregó que “pues yo tengo conocimiento que desde que nosotros iniciamos. Te puedo hablar de esta administración, que no tienen inspectores por lo menos en Veracruz, no tienen fijado un número determinado de ellos, que puedan atender estas causas, por el contrario en algunos casos nos han solicitado el auxilio a través de vía telefónica, correo o por oficio, que atendamos ciertas denuncias que les llegan a ellos, porque están imposibilitados poder llevar a cabo este tipo de acciones, nosotros no nos quejamos, seguimos trabajando”.

Independientemente que no sean mascotas y se trate de fauna silvestre que no es nuestra competencia, seguiremos actuando en nuestras posibilidades, sin poner en riesgo la vida animal.

“Es correcto, se satura nuestra agenda de trabajo, que debería estar enfocada a las mascotas y debemos atender también rescates de fauna silvestre”, concluyó.

