Procuración de Justicia en Veracruz; una herida sin sanar. El deterioro de la procuración de justicia en Veracruz viene desde hace al menos tres gobiernos.

La procuración de justicia es una de las principales derrotas morales de los gobiernos veracruzanos y, por ende, una de las más profundas heridas que el sistema perpetra a la ciudadanía.

Ciudadanía que cada día confía menos en las autoridades competentes, específicamente en la Fiscalía General de Justicia, hoy a cargo de Verónica Hernández, como antes de Jorge Winckler o Luis Ángel Bravo.

De acuerdo con varias organizaciones especializadas, el deterioro de la procuración de justicia en Veracruz viene desde hace al menos tres gobiernos y los resultados de dicha laceración a la FGE son conocidos: corrupción sistematizada, impunidad casi absoluta y una percepción negativa de todo aquello que emane de dicha dependencia.

El último análisis del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) así lo deja ver y confirma tanto el tamaño del problema, como el reto que tiene ante sí la fiscal Hernández: Veracruz es el penúltimo estado en procuración de justicia, únicamente por encima de Tlaxcala con un magro 37% de cumplimiento de los estándares.

Procuración de Justicia en Veracruz, Verónica Hernández, fiscal del estado

Los ministerios públicos, principal escollo

Los ministerios públicos, como articulación clave para la procuración de justicia, presentan en la entidad problemas mayúsculos, tanto de forma como de fondo, significándose como el primer escollo para mejorar la realidad.

Veracruz es el sexto estado con menos ministerios públicos activos; con tan sólo 6.2 por cada 100 mil habitantes, se encuentra muy lejos del promedio nacional (8.4) y a años luz de Chihuahua, líder de la tabla con 25.

El dato no es menor, pues eso significa gran sobrecarga de trabajo para estos funcionarios, sobrepasados por la cantidad de expedientes y, encima, las exigencias de sus superiores para atender temas no necesariamente relacionados con su labor básica.

“Es demasiado trabajo el que tenemos, la verdad es que uno no se da abasto y no hay ayuda, no hay nada; esto viene de tiempo porque siempre han quitado gente y eso perjudica a todos, nos perjudica a los trabajadores, como perjudica a los ciudadanos y pues todo se friega”, dice Antonio N, un agente del Ministerio Público.

Las cifras reveladas y estudiadas por expertos del Instituto de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y el Colegio de México (Colmex) le dan la razón al entrevistado: en el último lustro, en lugar de sumar agentes del ministerio público, la Fiscalía los disminuyó, aunque el acto se acrecentó durante la gestión de Jorge Winckler que tomó el cuerpo de especialistas en 7.6 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes y lo dejó en 6.2, cifra que permanece pese a las urgencias.

La cantidad a la baja de ministerios públicos evidentemente incrementa las cargas de casos, teniendo cada uno en promedio 127 por año, es decir, uno cada tercer día, lo que explica, de acuerdo con el Secretariado los rezagos en la conformación de las carpetas de investigación.

Procuración de Justicia en Veracruz en deterioro

Sin recursos, no hay éxito

Durante años, una de las excusas principales para que la procuración de justicia no avance en el país y, en particular, en la entidad es la falta de recursos necesarios para agilizar procesos, capacitar a los agentes, cubrir gastos operativos y construir estructuras y protocolos que transparentaran los procesos, con el objetivo de que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones.

De acuerdo con Alejandra Hernández, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), esa ausencia de recursos y de fortaleza en las fiscalías estatales deriva en un altísimo porcentaje de impunidad o de descarte de los casos, que incluso llegan a prescribir por la lentitud con que se investigan.

“El trabajo del Ministerio Público sigue siendo lento y poco profesional, los derechos de las víctimas se ignoran y los expedientes se archivan y quedan impunes en la mayoría de los casos”, explica.

Cifras reveladas por Impunidad Cero, que semestralmente realiza radiografías de una amplia lista de temáticas relacionadas, precisan que Veracruz sólo destina 175 pesos per cápita para la procuración de justicia, ubicándose como la cuarta que menos gasta, sólo superada por Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, y muy lejos de los más de seiscientos pesos que erogan Nuevo León, Chihuahua o la Ciudad de México.

Impunidad y fracaso, los resultados

Los académicos y expertos coinciden en que el poco dinero invertido, el engranaje de la corrupción que no es atacado y la ausencia de personal son los principales escollos para la procuración de justicia. La impunidad y el fracaso son el destino de las fiscalías estatales si no se elige otra senda.

Basta revisar los datos en Veracruz, donde sólo el 1.3% de los delitos denunciados es esclarecido, lo que equivale a diez de cada mil.

Evidentemente, el brutal dato repercute en el nivel de confianza que la sociedad tiene hacia la FGE y los ministerios públicos, que a su vez determina la cantidad de delitos que son denunciados.

La muestra veracruzana es dramática: sólo el 52.1 por ciento de la población tiene “algo” de confianza, según datos del diagnóstico de Impunidad Cero, que también detalla que el 92.3% de los delitos no se denuncian.

En resumen, con sólo 7.7% de los delitos denunciados, sólo se aclara el 1.3%, lo que desnuda por completo a una procuración de justicia muy lejos del deber ser.

Otros datos de Veracruz y la justicia:

– Es el cuarto peor en tiempo que gasta la víctima para denunciar con 208 minutos

– Tiene a la sexta fiscalía con menos confianza ciudadana: sólo el 10% considera tenerle mucha

– Sólo el 16.9% de las investigaciones llegan a buen puerto

– La efectividad de las órdenes de aprehensión sólo es del 47.8%

– El porcentaje de impunidad para el homicidio doloso, delito donde lidera en los rankings, es de 96.2%

– Es el sexto estado con menos ministerios públicos activos

– El estado sólo gasta 175 pesos per cápita en procuración de justicia

