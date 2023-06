Proceso difícil definir la identidad sexual, pero hay que hacerlo con el apoyo de la familia: Alain Jiménez

*Alain Jiménez, representante de la Diversidad Sexual en el estado de Veracruz, acusa mucha discriminación en este 2023 en Veracruz hacia la comunidad LGBT

Para Alain Jiménez, representante de la Diversidad Sexual en el estado de Veracruz, definir su identidad sexual fue un proceso difícil que comenzó desde la niñez, las dudas de la adolescencia, hasta que decidió confiárselo a su familia, en donde encontró el apoyo para vivir y aceptar su homosexualidad.

Hoy, como activista de la comunidad LGBT, Alain recomienda a los jóvenes y adolescentes que tengan dudas o miedos respecto de su identidad sexual, acercarse a sus padres, a su familia, que son su sangre y los sabrán apoyar.

Pero también a los miembros de esta comunidad en donde existe gente con preparación profesional.

No obstante advierte que especialmente en este 2023 se observa en el estado de Veracruz mucha discriminación de la ciudadanía hacia la comunidad LGBT, en donde ya se contabilizan 16 asesinatos considerados crímenes de odio

“Sí he tenido miedo de ser homosexual en Veracruz. En este 2023 he visto mucha discriminación en la ciudadanía, mucho enojo, odio, algo que yo nunca en la vida había visto. Entonces, sí, ahora si me da miedo decir que soy gay, o andar con mi banderita caminando en la calle aunque en lo personal no lo hago”, anotó.

El representante de la Diversidad Sexual en Veracruz rememora su niñez y refiere que fue un poco como un niño de closet, y hasta los 15 años tenía novia, pero también novios a escondidas.

“Entonces fue un proceso difícil pues no sabía qué rumbo tomar, si me iban a gustar los hombres o las mujeres”, comentó.

Señala que cuando decidió a revelarle su identidad a la familia, lo tomaron muy bien. “Especialmente mi abuela, quien a pesar de que tenía otro tipo de educación, lo aceptó muy bien pero con mucho temor a que me pasara algo, ya que ella tuvo la experiencia de que asesinaron a un amigo por crimen de odio, a quien encontraron en la escuela en donde trabajaba y ella vivió con esa imagen”.

“Ese”, expresó Alain Jiménez, “fue su miedo para conmigo, cuando se enteró que yo era homosexual, lloró muchísimo y me pidió que me cuidara también muchísimo”.

Reitera que este 2023 van 16 personas fallecidas por crímenes de odio, y refiere al caso de un joven que fue asesinado en un panteón, le introdujeron un palo por la vía anal, fue golpeado brutalmente y lo dejaron abandonado ahí.

Otro crimen fue el de Roberto, quien se encontraba barriendo el frente de su casa, su vecino le molestó que el polvo le cayera a su taxi, y le disparó con una escopeta.

“Se sabe que esa persona pertenece a una religión, pero creemos que no haya sido tanto por ello, sino más bien la conducta de esa persona”, acotó.

El no cree que los crímenes de odio sean por desinformación, sino que obedece a malas personas que ya lo traen en su corazón.

“El que mata es porque es mala persona”, matizó.

Considera que las autoridades están un poco lentas para atender los crímenes de odio en la entidad.

Destaca que se está trabajando en los casos pero confían que no les den carpetazo como en otros crímenes de odio que han sucedido, por lo que esperan contar con el apoyo de las autoridades porque ya la comunidad está muy lastimada por tantos años de agresiones, principalmente en el estado de Veracruz.

En ese sentido reveló que van a empezar a trabajar de la mano con los activistas, con los representantes de la comunidad LGBT de diferentes municipios del estado de Veracruz para que se hagan reuniones con la Policía Estatal y municipal, así como otras instituciones, para dar cursos a los elementos sobre trato digno para las personas LGBT.

Puntualizó que ello es necesario ya que actualmente se percibe mucha discriminación hacia la comunidad de la diversidad sexual, especialmente este año ha sido más frecuente.

Invitó a los jóvenes que tengan duda con su orientación sexual puedan acercarse a activistas de la comunidad, en redes sociales y “con mucho gusto apoyaremos a todas, todos, y todes”.

