Proceso de expulsión de Luis Taibo del PAN es por traición afirma diputado federal

El proceso de expulsión del ex regidor primero del ayuntamiento de Boca del Río, Luis Humberto Tejeda Taibo del Partido Acción Nacional (PAN), sigue vigente y no únicamente es a causa de los pasivos que sostiene con sus cuotas, sino por “traición” a esta fuerza política, señaló el diputado federal panista, Carlos Alberto Valenzuela González.

“Su proceso de expulsión no es solamente porque deba cuotas, porque de manera irresponsable no ha pagado un solo peso desde que entró como regidor. El proceso de expulsión está abierto, está vigente y se le está dando seguimiento de manera particular por José Luis Sosa, nuestro presidente del Comité Municipal de Boca del Río, es por su traición al Partido Acción Nacional, apoyando otra candidatura”, dijo en entrevista.

Añadió que, el proceso de expulsión del ex edil boqueño está vigente y se encuentra en manos de la Comisión de Orden Nacional de su partido.

El diputado confía que se haga justicia a las y los militantes de Acción Nacional que se esforzaron para darles triunfos y resultados a su partido.

En este tenor, el legislador exigió a quienes han actuado de manera desleal en contra del albiazul, operando para otras banderas políticas, que se “quiten la máscara” y dejen de actuar con hipocresías dentro del PAN.

Quienes tengan otros intereses que salgan por la puerta grande

“Desde acá le decimos, no sólo a ese personaje, sino a todos los personajes que, en su momento quisieran apoyar a otros partidos políticos, que la democracia es de apertura, la democracia es de toma de decisiones, pero que nos debemos de quitar la máscara: Aquellos fariseos que quieran venir a rasgarse las vestiduras, pretendiendo ser lo que no son, ni Dios los quiere, a los tibios ni el diablo los quiere”, aseveró el congresista.

Valenzuela González hizo un llamado a la militancia para que actúe con coherencia y honestidad hacia la institución que los ha abanderado, cobijado y dado una posición; así también, invitó a quienes hoy tengan otros intereses, a que salgan por la puerta grande, de lo contrario, el PAN cuenta con normativas y entes sancionadores para expulsar a quien traicione sus filas.

“Aquellas personas que, por gusto, por necesidad o por ambición, hayan traicionado a nuestro instituto político, la puerta es muy amplia. Si quieren salir por su propia cuenta, bienvenidos y, si no, también nosotros contamos con los mecanismos y las instituciones de nuestro partido para poder sancionar y, en su caso, como es este del ex regidor Taibo, expulsar del instituto político a aquellas personas que se hayan dedicado a traicionar, como lo dije: por gusto, por necesidad o por ambición, al partido que les ha dado tanto, como en el caso de este personaje”, concluyó.

