Procederán legalmente contra constructoras de vivienda incumplidas en Veracruz

-Por caso de Colinas de Santa Fe y otros más irregulares

Al ser una problemática de más de dos décadas en el municipio de Veracruz, el ayuntamiento porteño contempla proceder legalmente en contra de empresas constructoras de vivienda que han incumplido con las normas requeridas para su municipalización, pues a la fecha el actual el gobierno de esta ciudad ha logrado regularizar ocho de ellas. Sin embargo, aún existen entre 40 y 50 fraccionamientos que faltan por regularizarse, informaron autoridades locales del puerto.

“Desgraciadamente, durante 20 – 25 años las administraciones no les dieron seguimiento a estos temas y yo espero que cerremos ya este cuarto año con unas cuantas más (…) En realidad es que hubo administraciones donde hay algunos fraccionamientos que simple y sencillamente no hay papeles, no hay nada, que se hicieron mal en su momento y nosotros estamos viendo lo que sí podemos todavía rescatar para ser municipalizados”, aseguran.

Indicaron que por desgracia en algunos casos ya no existe ninguna pista de los propietarios de esas unidades habitacionales, por lo que las autoridades de esta municipalidad tendrán que encontrar otras alternativas para que las y los colonos de estos fraccionamientos puedan contar con los servicios públicos necesarios y la atención adecuada.

Al respecto, mencionaron que en los últimos días del mes de marzo darán un reporte de la situación actual de algunas de estas colonias y los procesos jurídicos a los que se enfrentarías algunas de estas empresas por quebrantar los compromisos con sus clientes. Tal es el caso de “Homex”, la cual dejó a la deriva la continuidad de sus proyectos en Colinas de Santa Fe, por ejemplo, y así con otras, las cuales ya ven muy complicado que culminen con sus obras.

“Estamos haciendo un análisis desde hace dos años, en donde se están separando en grupos A, B y C, en donde A son los que están más cerca de ser municipalizados; B, de los que van en un camino correcto pero todavía van a tardar; y los C, como en los casos de los de Homex por ejemplo, que es prácticamente imposible que terminen, que tienen deficiencia de infraestructura muy grandes, muy importantes; y donde vamos a tomar una decisión seguramente junto con los vecinos, tal vez de iniciar procedimientos legales”, finalizaron.

