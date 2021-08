“Primero está la salud de mi hija”; madres no mandarán a la escuela a sus hijos

Madres de familia del municipio de Veracruz consideraron que no hay condiciones para que sus hijas e hijos regresen a la escuela el próximo 30 de agosto, toda vez que las mismas autoridades alertaron sobre el incremento de contagios por la tercera ola de Covid-19, muchos planteles no se encuentran en condiciones debido a los saqueos y el vandalismo y han admitido que no todos los grupos de edad se encuentran vacunados.

“No irán hasta que se vacunen todos”

Al respecto, Eva Zameza, madre de una niña de 3er grado de primaria y otra de 4° semestre de Universidad, comentó que no enviará a sus hijas a clases presenciales hasta que la vacunación sea completa a todos los grupos generacionales.

“No, primero está la vida de mis hijas, irán hasta que se vacunen todos. Mientras será en línea su educación. Prefiero que pierdan el año, pero que no se contagien”.

“Las malas condiciones en que se encuentran las escuelas”

Asimismo, Reyna Rosales dijo que es no contempla la posibilidad de enviarlos a clases por el momento, pues en muchos planteles no hay condiciones para recibir a las y los alumnos y teme que al ir y regresar puedan presentarse más contagios.

“Yo creo que no. Por la situación que estamos viviendo, el alto contagio y por las condiciones en que se encuentran las escuelas”.

“No, hasta que las condiciones sanitarias sean efectivas”

Igualmente, María del Carmen Tabal, madre de una alumna de 4° de primaria y un niño de 3° de secundaria, opinó que no los enviará de vuelta a las aulas, pues de acuerdo a lo que las mismas autoridades de salud han dado a conocer es que hay muchas infecciones por SARS-COV-2, hospitalizaciones y están pidiendo quedarse en casa, entonces, es paradójico mandarlos así y hay temor de parte de las familias.

“No, hasta que las condiciones sanitarias sean efectivas, hay mucha incertidumbre y es muy riesgoso”.

Nadia mandará sólo al mayor a clases

Por su parte, Nadia García explicó que no enviará a clases presenciales a su niña de 2° de primaria, pues considera que aún es pequeña y es probable que no sea tan cuidadosa pese a las recomendaciones, por lo que prefiere no arriesgarla; en tanto, sí enviará a su hijo quien ingresará a bachillerato, pues confía en que sabrá conducirse con todos los cuidados necesarios para evitar contagios; aunado a que sería exponer a los abuelos de sus hijos que son quienes la apoyan para ir a buscarlos a la escuela, ya que son personas de la tercera edad.

“En el caso de Dana que pasa a segundo de primaria, no consideramos que sea prudente que regrese a clases presenciales todavía, ella seguirá tomando sus clases desde casa, entre otras cosas, porque aún con todas las explicaciones que se le han dado.

“Nos parece que todavía no dimensiona la gravedad de la situación y no queremos correr el riesgo de que ella o alguno de sus compañeros no siga los cuidados de protección (…) y creemos que será complicado para los maestros estar al pendiente de todos en ese sentido (…) Iker sí, porque ya pasa a primer semestre de bachillerato y consideramos que tanto él como sus compañeros, ya tienen la edad suficiente para ser responsables (…) y tenemos la confianza de que sabrá actuar en consecuencia para su seguridad y la de los demás”, concluyó.

