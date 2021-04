Primaria de Veracruz recibe kit de limpieza para regreso a clases presenciales

La primaria Heriberto Jara Corona de Veracruz recibió un kit de limpieza para el regreso a clases presenciales

La escuela primaria “General Heriberto Jara Corona” ubicada en la calle Echeven entre Netzahualcóyotl y Allende de la colonia Centro de este puerto ya recibió su kit de limpieza como parte del programa “Retorno seguro a clases presenciales“.

Sin embargo, a pesar de tener la intención de reactivarse, sus alumnos no podrían regresar a las aulas de forma física dado que, a la fecha, no cuentan con agua, servicio de energía eléctrica, ni material escolar.

Esto luego de cinco robos de los que fuera víctima desde que inició la pandemia por covid-19 a la fecha, lamentó la directora del plantel, Sara Ortiz Delgadillo.

En este sentido, la académica aseguró que la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ya hizo entrega del paquete de limpieza y desinfección.

La escuela carece de agua, luz y materiales

Así como del Manual de reincorporación a las escuelas, pero desafortunadamente carecen de los servicios básicos para atender a la población estudiantil a la que asisten.

Lo cual, complicaría dar cumplimiento a los estándares de sanidad interpuestos por la Secretaría de Salud y el brindar un entorno de calidad a las y los infantes debido a las altas temperaturas y escasez de material didáctico.

Al respecto recordó que, el plantel fue robado y vandalizado en al menos cinco ocasiones desde que se decretó el confinamiento por la alerta sanitaria desde marzo del 2020 a la fecha.

En donde delincuentes se llevaron desde equipo de cómputo, audiovisual, de sonido, climas, material didáctico, aunado a ello, en cada hurto, los amantes de lo ajeno destruyeron parte del mobiliario como puertas, ventanas e hicieron destrozos en todo el inmueble.

Asimismo, la directora comentó que, ante el intenso calor, los climas resultan indispensables para que los pequeños alumnos se mantengan concentrados y sin agobio, pues a medida que pasan las horas se torna insoportable permanecer en las aulas sólo con los ventiladores.

“No tenemos agua, ni luz, se llevaron todo el cableado de cobre de los climas, se llevaron un kit de ipads que fue de los primeros atracos que sufrimos; la verdad es que no pensamos que este período de confinamiento se iba a prolongar todo y no tuvimos la pericia de sacar cosas”, indicó.

“Fueron cinco robos en total, en una semana hubo dos y aunque ya recibimos nuestro kit de limpieza no podemos regresar a clases presenciales con este calor y sin clima”, manifestó la entrevistada.

Para concluir, la docente en jefe mencionó que, al momento, las autoridades de la Secretaría de Educación en Veracruz no les han precisado de qué manera podrán reincorporarse a las actividades presenciales, por lo que esperarán las indicaciones en los siguientes días.

