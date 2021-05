Priistas lamentan que alianza con el PAN los tenga sin candidato en Veracruz

Los priistas ofrecieron una conferencia de prensa en Veracruz para fijar su postura sobre la cancelación de la candidatura del PAN

Militantes del PRI, considerados de la “vieja guardia”, lamentaron que su partido haya aceptado a Miguel Ángel Yunes Márquez como su candidato a la presidencia municipal de Veracruz, en una alianza con el PAN que ideológicamente no es compatible con el Revolucionario Institucional.

Pero, además, a sabiendas que éste no cuenta con la residencia en este municipio, que siempre ha votado en Boca del Río, que vive en el Conchal municipio de Alvarado, y últimamente en el extranjero.

Los militantes realizaron la reunión con los medios en conocido hotel del puerto de Veracruz. (Manuel López)

En conferencia de prensa en un hotel de bulevar, el grupo encabezado por Gilberto Zamorano Morfín y Ranulfo Márquez Hernández consideró que la resolución del Tribunal Electoral en cancelar esa candidatura solo confirma lo que es y era evidente y que fue advertido con oportunidad a las dirigencias estatal y nacional del PRI: la cerrazón, la soberbia, la prepotencia y la obsesión de una familia por perpetuarse en el poder, lo cual coloca ahora al Revolucionario en una situación crítica.

“Este PRI por el que tanto luchamos, nos encontramos con que hoy no tiene candidato a la presidencia municipal de Veracruz, y como consecuencia va directo hacia un inevitable fracaso, sobre todo en sus aspiraciones como partido, ya que sería la primera vez que se encuentra sin un abanderado”, puntualizó Zamorano Morfín.

A su vez, Ranulfo Márquez Hernández expresó que los grupos gobernantes que se apoderaron del PRI, hoy tienen a las dirigencias nacional y estatal en un compromiso bastante severo al construir una alianza con quien fue toda la vida su opositor, el PAN, ideológicamente contrario a los postulados del PRI.

Lamentó que en la referida alianza se esté utilizando al partido como furgón de cola, cuando fueron un instituto político que marcó pauta en el estado y el país.

Criticó que en Veracruz se esté apoyando no solo a un proyecto contrario ideológicamente, sino a un grupo de interés que nada tiene que hacer en la política, sino que parece una monarquía que se turna el poder entre ellos mismos.

Identificó el Revolucionario como un partido de centro izquierda, socialdemócrata, “no sé qué tenemos que hacer con el PAN y menos con un partido de derecha extrema como el que han construido en Boca del Río y quieren traer a Veracruz”, señaló.

Consideraron lastimoso que tras la cancelación de la candidatura no hayan sido siquiera tomados en cuenta para encabezar esta alianza.

Subrayaron que la candidatura empujada por esa alianza se vio copada por la ambición de un grupúsculo, de una pandilla, que se impuso mediante contubernios, cochupos y complicidades e intentando violar la ley, mintiendo a los militantes, a la ciudadanía y a la autoridad electoral, y poniendo en riesgo no solo la alianza, sino el futuro del propio PRI y su reivindicación con la sociedad, “por lo que no podemos ser omisos ante esta penosa y vergonzosa situación. Veracruz no lo merece porque nada ni nadie están por encima de la ley”.

En la conferencia de prensa participaron también los exregidores Ismael Reyes Lara, Juan Salas y Mario Ortiz Martínez, dirigente de taxistas.

