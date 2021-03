“Este gobierno morenista ha sido el más indolente e indiferente con la problemática que a diario aqueja a niñas, jóvenes y mujeres, y como si todo lo anterior no fuera suficiente, ahora manda a poner una enorme valla alrededor del Palacio Nacional, en donde con ésta, no sólo marca su distancia de nosotras, sino que es la prueba contundente de que no nos quiere ver ni escuchar” señaló la priista Anilú Ingram Vallines.

“Es lamentable comprobar el peso que le da Morena a la falta de oportunidades para mujeres, a la violencia de género. De lo alto y largo de la valla, es el tamaño de su indiferencia”, afirmó en entrevista.

La legisladora federal con licencia recordó los duros golpes que ha tenido que enfrentar el género femenino en este país tras el retiro de apoyos a programas sociales y a ONG que coadyuvaban con sus dinámicas familiares, económicas y laborales.

Destacan la desigualdad hacia las mujeres

“No podemos pasar por alto que a su llegada desapareció las Estancias Infantiles, perjudicando a millones de madres trabajadoras y a sus hijos; eliminó el programa Prospera, que era un pilar para muchas jefas de familia; les pasó la tijera a rubros como la atención al cáncer de mama, al presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres, para jalar recursos a sus obras faraónicas”.

Ingram Vallines recriminó que a la fecha el actual gobierno federal no cuente con una estrategia sustantiva para combatir la violencia de género, por el contrario, las estadísticas han ido en aumento y cada día es más peligroso vivir en este estado y en México.

“Peor aún es que no hay una estrategia real para frenar la ola de feminicidios que ha cobrado la vida de más de 2 mil mexicanas en estos poco más de 2 años, ni las desapariciones de jovencitas que se dan a diario por docenas”.

Por su parte, la priista condenó que el ejecutivo nacional y el partido Morena estén respaldando la candidatura a la gubernatura de Guerrero de Félix Salgado Macedonio.

Esto pese a las múltiples denuncias por abuso sexual y acoso existentes en su contra, lo cual representa una absoluta falta de respeto, no sólo para sus víctimas, sino hacia las mexicanas.

“Muy lejos de eso, Morena y sus líderes aplauden y premian al agresor, como lo hemos visto con el caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Una burla a las víctimas, a sus familias y a todas las mujeres”, concluyó.

