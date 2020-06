PRI se aliaría con PAN-PRD con el único objetivo para sacar del poder al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y llevarse la mayoría.

En el 2021, las 32 entidades federativas del país tendrán elecciones locales donde se renovarán varios puestos entre los que destacan diputados federales y 15 gubernaturas, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no descarta concretar alianzas con otros partidos políticos, como el PAN y PRD, dijo el presidente de la comisión de justicia partidaria del Comité Directivo Estatal del PRI, Raúl Ramos Vicarte.

El entrevistado aseguró que pese a que él PAN, ha sido durante décadas la principal oposición para el tricolor, sostuvo que la alianza podría darse con un proyecto en común y con la misma visión.

Ramos Vicarte, fue claro en asegurar que no habrá alianza de ideologías políticas, porque no existe ninguna comparación, simplemente el objetivo será sacar del poder al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Porque en el 2021, posiblemente se den las posibles coaliciones, entonces las fusiones y enlaces entre partidos, van a ser muy interesante, que si le vamos a entrar nosotros, vamos a estudiarlo, porque igual si nos conviene, donde somos más débiles, ir en alianza con otro partido, tú te vas a la primera y yo me voy a la segunda, son negociaciones políticas que se habrán de ver en el curso del camino”, comentó.

A la pregunta ¿por ejemplo una alianza con el PAN? Respondió “que es totalmente opuesto, si se puede, porque ya las ha habido, con el PRD, ya las ha habido, con el Verde Ecologista, y hemos salido a veces hasta mal”.

Recordó que la alianza del Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, sí funcionó para derrocar al PRI e incluso convertirlo en la tercera fuerza política del país.

“Vamos a alianzarnos, pero no en lo fundamental, no en ideologías, tú vas a seguir siendo de derecha y yo de izquierda, nada más es para la pura elección, para sacar a fulano del poder o para quitar a Morena, como lo hizo el PRD y el PAN, igualito, si se puedo, no estoy diciendo que va a ser, pero pudiera, se va a analizar”, comentó.

En otro tema, Ramos Vicarte, confirmó que la Comisión Nacional del Partido Revolucionario Institucional, será la encargada de dar seguimiento a la solicitud de destitución y expulsión del diputado del PRI, Antonio García Reyes, quien votó a favor de una reforma electoral, impulsada por Morena, que impide realizar consultas ciudadanas para revocar el mandato del gobernador y cualquier funcionario electo, permite la reelección de los presidentes municipales y, además, redefinirá el financiamiento público de los partidos locales.

“De inmediato se tomaron medidas, la comisión estatal recabó datos, hubo una denuncia por parte de quien fuera el líder del sector campesino, que es el licenciado Roberto Álvarez Salgado, metió una denuncia y una solicitud de destitución y de expulsión, al señor diputado”, comentó.

Es decir, será la Comisión Nacional del Partido Revolucionario Institucional, quienes serán los encargados de realizar las gestiones necesarias y en breve saldrá la expulsión del legislador del tricolor, con respecto al código de justicia partidaria del partido.

Destacó que el PRI, al convertirse en la tercera fuerza política del país, no se está muriendo, sin embargo, se están corriendo a todos los miembros corruptos.

“Le dicen oye, tú eres del PRI, pero te voy a dar un cargo aquí, nada más chaquetea, vente para acá y vas a ser regidores o presidente municipal, como hay tantos casos, pero no es la ideología del partido, ni los estatutos, son algunos priistas corruptos”, comentó.

Concluyó que, con miras al proceso electoral del 2021, el PRI seguirá depurando a su militancia, con la finalidad de sacar a todos los corruptos, sin importar que siga disminuyendo en número de agremiados.

