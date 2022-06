Prevén fuerte aumento en el precio del pan: Canainpa 

De dos meses a la fecha, el precio del pan de dulce y agua, ha elevado su precio de manera constante, debido al incremento de los insumos y la escasez del trigo a nivel internacional, tras la guerra que existe entre Ucrania y Rusia, que en próximas fechas agudizará la situación en el mercado internacional, dijo Bichir Nahúm Lajud, consejero de la Cámara Nacional de Industria Panificadora (Canainpa) en Veracruz.

“Hay un incremento muy fuerte en el precio del trigo a nivel internacional, el commodity ha subido más del 120 por ciento y se espera que siga subiendo porque el 33 por ciento de la producción mundial, está entre Ucrania y Rusia, y al haber escases estos productos se pusieron nerviosos los mercados y los precios se fueron arriba y va a haber mucha escases en el año, ahora todavía no se libera la exportación para lo que es Asia y Medio Oriente, el trigo de Ucrania está en negociación y mientras no suceda este desfogue de los granos que ya los tienen pero que no los pueden sacar, va a haber mucho incremento en el producto del trigo y esto va a repercutir en la harina y esto elevará el precio mucho”, comentó.

Detalló que el pan de dulce subió dos pesos y 1 pesos 50 centavos el pan de agua.

El entrevistado aseguró que el precio del saco de harina estaba en 480 pesos, subió a 550 pesos y en la actualidad se encuentra en 830 pesos.

Sin embargo, otros insumos como las grasas han estado subiendo su precio en el mercado y todo debido a la guerra que existe entre Ucrania y Rusia, que seguirá subiendo el precio del pan.

Citó como ejemplo que la micha subió de 2 pesos con 50 centavos a 4 pesos, es decir, casi al doble.

Destacó que el precio del pan seguirá al alza, tanto del pan de dulce que se vende de 10 pesos a 12 pesos por pieza.

Detalló que, pese a estos drásticos incrementos en el producto, no se han caído las ventas porque el pan es un producto indispensable de la canasta básica, siendo el más barato al momento y además rendidor.

Mientras que el kilo de huevo ha incrementado su precio en 6 pesos extras, que también representa una afectación para el sector, como el aumento del gas, gasolinas, salarios, entre otros gastos.

No descartó que el resto de este año y los próximos dos, serán muy difíciles para la industria panificadora, ante los aumentos que no van a parar, debido a que Ucrania, no ha podido resembrar todas las hectáreas que cosechó porque perdieron muchos tractores y obviamente no hay personal para trabajar en el campo.

Mientras que Argentina, reemplazó muchas hectáreas de trigo por la soya, desde hace años atrás y eso también ha impactado en las reservas mundiales del grano.

Es decir, que las verdaderas repercusiones apenas están por venir y se espera que no haya escases de harina.

Citó que aún se tiene a Canadá y Estados Unidos, para surtir harina a México, pero si existe mucha presión en el mercado, además que la India paró la exportación del trigo por sequias que se han registrado.

Además de países como Irán e Irak que han frenado la exportación del grano, porque prefiere conservarlo como reserva nacional.

“Aquí en México en grano que se siembra, el trigo no es panificable en su totalidad, es más bien para galletas y pastas, para pan se requiere de un grano con mayor proteína que viene de Canadá, Estados Unidos, Ucrania, entre otros”, concluyó.

