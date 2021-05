Prevé Canaco baja derrama económica en ventas por el Día de las Madres

La Canaco espera para este año bajas ventas en el Día de las Madres, en comparación con las registradas en 2020, antes del cierre de comercios y confinamiento

Como consecuencia de la crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19, la derrama económica prevista para este festejo del Día de las Madres 2021 apenas alcanzará el 20% en relación con el 2019, previo al confinamiento y cierre de negocios, señaló el presidente de Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Veracruz, José Antonio Mendoza García.

Ventas el año pasado alcanzaron los 40 mdp en 11 municipios

Añadió que antes de la pandemia, en el marco de este festejo del 10 de mayo, lograban obtener una derrama de más de 40 millones de pesos en los 11 municipios que corresponden a su jurisdicción, sin embargo, en esta ocasión será distinto.

“Hay una derrama económica pero no podemos considerarla una derrama económica fuerte sino un paliativo para la situación que estamos viviendo (…) No tenemos calculado puesto que no hay dinero, la gente no tiene dinero, considero que ahora los medios digitales van a ser los más socorridos y los regalos se van a omitir (…) Considero que, si llegamos a un 10%, no, yo creo que más, a un 20% del promedio que se tuvo hace dos años, porque el año pasado fue perdido totalmente”, dijo en entrevista.

Debido a crisis económica, muchas madres no recibirán regalo

En este sentido, reconoció que, debido a esta crisis económica, muchas personas se abstendrán a comprar algún regalo cuantioso como en antaño, ya que muchas familias no cuentan con un ingreso debido al cierre de empresas y falta de empleos, por lo que, en esta ocasión, estima que las compras serían menores en relación a otros períodos.

“Hay una situación bastante fuerte que inhibe a participar como antes, a hacer regalos fuertes a las madres; que unos le regalaban muebles, regalaban estufas, refrigerador, a ese nivel no lo creo en esta ocasión, todo ha cambiado, nos ha arrinconado la pandemia”.

No obstante, el representante del comercio organizado previó que esta situación podría ser mejor para quienes actualmente se manejan digitalmente, pues podrán ofrecer sus servicios bajo esa plataforma, obteniendo mejores ganancias que quienes no lo manejan así; asimismo, aseguró que aún se analiza si se ofrecerán algunos descuentos por parte de los negocios, pues también para ellos ha sido complicado el mantenerse.

Agregó que de acuerdo al semáforo epidemiológico que para Veracruz es color amarillo y el protocolo sanitario, aún no existe una apertura real de todos los negocios, por lo que actualmente están abocados a que muchos de ellos se reactiven.

Mendoza García expuso que esta situación de reapertura no ha sido sencilla pese al apoyo que han brindado las autoridades municipales, pues para hacerlo, se requiere de cumplir con requerimientos sanitarios, lo cual, implica la adquisición de equipos de protección como cubrebocas y mascarillas, material de limpieza, gel antibacterial, tapetes sanitizantes, entre otros, lo cual les genera un gasto extra a los que ya de por sí tienen.

