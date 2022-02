Preocupa al sector empresarial suspensión de ampliación portuaria en Veracruz

Preocupa al sector empresarial la suspensión de ampliación portuaria en Veracruz y el corredor transístmico

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara suspender las obras de ampliación portuaria en Veracruz para analizar de manera integral el proyecto y sus impactos ambientales, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Veracruz, Alberto Aja Cantero, externó su preocupación al respecto, al argumentar que esta situación no es de ahora.

Y sobre todo, que hay otros, como el corredor transístmico que atraviesa la misma condición.

“Todos los proyectos deben ser respetuosos de todas las normas que el estado mexicano ha dispuesto para que estos contribuyan al bien común y no al deterioro. A nosotros nos preocupa que la ampliación esté detenida y no está detenida por esta condición, lleva tiempo detenida; igualmente, el corredor transístmico, no hemos visto nosotros realmente un avance significativo (..)”.

“El que estos proyectos tan importantes estén detenidos nos preocupa porque se le está dando prioridad a otras cosas y los veracruzanos somos la quinta economía de México”

Agregó que Veracruz será la segunda entidad más poblada en los próximos 10 años, por encima de la ciudad de México y el hecho de que este tipo de proyectos se detengan los hacen “encender las alertas” de que hace falta supervisión y profesionalismo de parte de quienes los lideran.

El empresario en jefe aseguró que siempre habrá temas que mejorar o corregir, sin embargo, ello no debe ser motivo para desistir de grandes proyectos que se requieren para avanzar y por ello se requiere de gobernantes decididos, con profesionalismo y compromiso.

Añadió que la vocación de Veracruz es logística, ejemplo de ello, es la operatividad que emana de puertos como: Alvarado, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos.

Así también, importantes tramos carreteros que conectan al estado con el centro del país y el Bajío.

Aja Cantero consideró que hay mucha simulación por la falta de un plan de desarrollo por regiones y por sectores, a pesar de la insistencia del sector empresarial.

Pues, aunque se creó el Consejo Económico Estatal, este solamente ha sesionado dos veces y no se ha traducido en una ruta real para atraer la inversión.

No obstante, resaltó que Coparmex ha procurado en atraer inversionistas, promoviendo al estado en los 65 centros empresariales destacando las fortalezas de Veracruz, al ser una de las siete ciudades mejor conectadas del país.

Por este motivo, se debe contar con una visión de futuro explotando la infraestructura portuaria del estado.

“Se tiene que traducir en que en Veracruz los veracruzanos vivamos mejor, pero esto dependerá de que haya una visión de futuro y que no haya simulación en cuanto a los principales temas, tenemos un gobierno chiquito y, lo digo así, porque Veracruz no cuenta con los recursos necesarios para poder detonar este gran crecimiento, tampoco con los planes de desarrollo y tampoco con la coordinación eficaz: gobierno, sociedad, sindicatos, academia, construyendo en un mismo sentido”, finalizó el líder empresarial.

