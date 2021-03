Preocupa a Asociación Estatal de Padres de Familia posible retorno a las aulas

La Asociación Estatal de Padres de Familia de Veracruz manifestó su preocupación tras el anuncio del Gobierno de México de un probable retorno presencial a clases antes de que culmine el ciclo escolar 2021, pues consideró que, para ello, tendría que estar vacunada la totalidad de la plantilla docente, que en los planteles educativos contaran con todas las medidas sanitarias para recibir al alumnado y que el semáforo epidemiológico estuviera en verde para todo el país, así lo manifestó el presidente y delegado de dicha agrupación en el estado, Esteban Pablo Rodríguez Ortega.

“Nosotros estamos preocupados y ocupados por esta situación (…) Primero debemos estar en semáforo verde a nivel nacional; segundo, que los maestros ya estén vacunados completamente contra el Covid -que no es una garantía-, y tercero, que las aulas y las instalaciones de las escuelas estén totalmente sanitizadas y haya cubrebocas, dispensadores de gel, todo lo necesario para poder cuidar a nuestros hijos que son los que asisten”.

Asimismo, recordó que, pese a que la noche de este viernes pasado autoridades de la Secretaría de Salud declararon semáforo verde para la entidad veracruzana, sólo 132 de los 212 municipios son los que están en ese color y el resto se encuentra en semáforo amarillo y naranja, por lo que únicamente los que se encuentran en verde son los que debieran comenzar a incorporarse a la nueva normalidad con las medidas sanitarias establecidas.

Rodríguez Ortega hizo un llamado a los padres a estar al pendiente de las decisiones que se tomen al respecto por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y de la Secretaría de Salud de Veracruz (Sesver) para tomar las debidas precauciones, por lo que aseguró, no existen las condiciones para el regreso a clases de manera presencial.

“Porque son nuestros hijos, no son hijos de la SEV o del secretario de Educación, entonces, quienes tenemos que decidir, porque aún están en edad de nivel básico, son menores; son los padres de familia, por lo que es muy importante que seamos tomados en cuenta”.

No obstante, destacó que actualmente esta agrupación que dirige representa a 23 mil 980 escuelas del nivel básico y públicas e igual número de asociaciones de padres de familia, por lo que, reprochó que aún no exista acercamiento con el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, para tratar este y otros temas de interés para las y los padres de familia, pues consideró que esta asociación no es producto de la casualidad sino surgen de un decreto presidencial, hecho que sí ha tomado en cuenta el gobernador Cuitláhuac García de quien han recibido el respaldo.

Te puede interesar:

“Ni siquiera ha tenido la atención de invitarme a dialogar el tema (…) Está más preocupado por la cuestión política – electoral ahorita que por poder tener acuerdos entre nosotros. Yo como representante de los padres de familia y que recorro desde el norte de Veracruz, desde Pueblo Viejo hasta Las Choapas. El señor secretario desconoce mi figura”.

Preocupa a Asociación Estatal de Padres de Familia posible retorno a las aulas

Para concluir, confió en que las autoridades estarán tomando las mejores decisiones pensando en el bienestar de las y los estudiantes, e insistió en que deben ser tomados en cuenta.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.