Premio mayor de la lotería cayó en el Puerto de Veracruz

El premio mayor de la Lotería Nacional cuyo sorteo se efectuó el pasado martes 14 de marzo, cayó en Veracruz.

La encargada del puesto, Saraí Ochoa Abarca, comentó que el número ganador fue el 48737, en tres series.

“Aquí lo vendimos, vendimos la mitad aquí y la mitad en aquel, el 48737 el martes”.

De los 20 billetes que vendió Saraí Ochoa, sólo han cobrado seis y aún faltan 14 veracruzanos que aún no saben que obtuvieron el premio mayor y les toca de a 350 mil pesos por cachito, por eso exhorta a quienes compraron cachitos revisen sus boletos.

“Yo creo que no se han enterado, los invito a que vengan a revisar sus boletos, que se acuerden ustedes si lo compraron acá y revisen sus boletos porque faltan 14 boletos por cobrar”.

Además, de acuerdo a la Lotería Nacional, las personas ganadoras no son de abundantes recursos.

“A varias personas y por lo que me cuentan en la Lotería han sido personas que no tienen tantos recursos y la verdad me da mucha alegría que así sea porque hay dinero en Veracruz”.

De los 40 cachitos vendidos en Veracruz, 20 fueron vendidos en un puesto y los otros 20 en otro puesto, pero hubo otros 20 en billetes virtuales, a cada ganador por cachito le corresponden 350 mil pesos.

Ochoa Abarca, subrayó que en su puesto ya habían caído billetes ganadores, sin embargo no los habían vendido todos.

Saraí comentó que también han caído segundos lugares en su puesto.

“El segundo lugar no lo recuerdo, ya tiempo, pero sí, sí hemos dado premios”.

A las personas con cachito número 48737 y no han pasado a recoger su premio, les exhortan revisar sus billetes, pues el premio mayor cayó en Veracruz.

